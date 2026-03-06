Une cyberattaque a visé la banque en ligne Be-bunk mercredi 4 mars, entraînant la compromission de données personnelles concernant plusieurs milliers d’utilisateurs dans le Pacifique. L’établissement a détecté mercredi une intrusion dans l’un de ses serveurs, exposant potentiellement les informations de ses clients à des tentatives de fraude.

Selon la direction de la néobanque, l’attaque a ciblé un serveur dédié au suivi de l’activité sur l’application mobile. Bien que ce système soit distinct de l’infrastructure bancaire principale, il contenait certaines données sensibles comme les noms, adresses électroniques, numéros de téléphone et des informations liées aux comptes.

Plus de 10 000 utilisateurs potentiellement concernés

La plateforme revendique environ 11 000 clients en Nouvelle-Calédonie, auxquels s’ajoutent près de 1 500 utilisateurs à Wallis-et-Futuna et environ 500 en Polynésie française. L’ensemble de ces comptes pourrait être affecté par cette fuite, même si l’origine de la faille aurait été rapidement identifiée par les équipes techniques.

Face au risque d’escroqueries, la banque appelle ses clients à redoubler de vigilance. Les données compromises pourraient en effet être exploitées pour des tentatives d’hameçonnage ou des appels frauduleux se faisant passer pour des conseillers bancaires, l’établissement rappelant qu’aucun employé ne demande jamais les codes d’accès ou les identifiants personnels.