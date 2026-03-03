Le groupe norvégien Norsk Hydro a annoncé mardi la fermeture de son usine d’extrusion d’aluminium à Lucé, en Eure-et-Loir, une décision qui menace environ 80 emplois. L’activité de recyclage d’aluminium présente sur le même site ne sera pas concernée, selon le communiqué de l’entreprise.

Le site, racheté en 1986 au canadien Alcan, dispose de deux presses d’extrusion, un procédé consistant à façonner l’aluminium chauffé à travers un moule pour produire différents profils. Une consultation avec les représentants du personnel doit être engagée prochainement, en vue d’une fermeture prévue dans le courant de l’année.

Un contexte européen défavorable

La direction invoque un marché européen difficile pour justifier cette décision. En novembre, Norsk Hydro avait déjà annoncé la fermeture de cinq autres usines d’extrusion au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, une restructuration qui concernait alors 730 emplois.

Ces annonces s’inscrivent dans un contexte de tensions persistantes sur l’industrie européenne de l’aluminium, confrontée à un ralentissement de la demande et à des coûts de production élevés.