Louis Roederer en négociations exclusives pour racheter un domaine en Bourgogne

Le groupe Champagne Louis Roederer a annoncé être entré en négociations exclusives en vue d’acquérir le Domaine Pierre Damoy, situé à Gevrey-Chambertin, en Bourgogne. Cette opération concerne une propriété reconnue pour ses grands crus au cœur de la Côte de Nuits.

Le domaine dispose d’environ huit hectares de vignes, principalement réparties sur des appellations prestigieuses comme Chambertin, Chambertin-Clos de Bèze et Chapelle-Chambertin. L’accord reste à ce stade conditionné à la signature des documents définitifs et aux validations habituelles.

Une stratégie de diversification



Fondée en 1776 et basée à Reims, la maison Louis Roederer exploite un vignoble de 250 hectares, dont une part importante est certifiée en agriculture biologique. Le groupe poursuit depuis plusieurs années une stratégie visant à élargir ses activités au-delà du champagne.

À travers son ensemble Roederer Collection, l’entreprise regroupe déjà plusieurs domaines viticoles ainsi que des activités dans la distribution et l’hôtellerie de luxe. Le montant de cette acquisition potentielle n’a pas été communiqué.