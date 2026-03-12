D’un coup, la grande distribution respire un peu mieux. Le groupement Les Mousquetaires affiche des ventes en hausse de 4,2% sur l’exercice 2025, à 48,66 milliards d’euros hors carburants, et la direction revendique « sa solide dynamique de croissance ».

Dans un pays où le panier de courses reste un sport de combat pour des ménages qui traquent le prix au centime, Intermarché et Netto tirent le convoi avec +5,4% en France. Résultat, le troisième distributeur tricolore grimpe à 17,5% de part de marché, derrière Leclerc (24,3%) et Carrefour (21,6%), preuve que la bataille des enseignes se joue autant sur l’image-prix que sur le maillage territorial, ce vieux nerf de la guerre à la française.

Intermarché et Netto gagnent du terrain, Casino sert de carburant

Ce rebond ne tombe pas du ciel: la consommation en grandes surfaces s’est un peu redressée après trois ans et demi de reflux, et les chiffres de Circana montrent +0,9% en volume sur l’alimentaire, l’hygiène et la beauté, avec un chiffre d’affaires global des distributeurs à +1,9%.

Mais l’accélérateur, ce sont aussi les 240 magasins Casino rachetés en 2023, que les Mousquetaires s’emploient à remettre d’équerre: la relance de ces points de vente pèse davantage que la simple progression du parc historique (+1,8%). Le tableau reste contrasté ailleurs, avec Bricomarché en recul en France ( 2,1% à 2,1 milliards d’euros) quand la Pologne et le Portugal tiennent mieux, et un pôle Agromousquetaires à 4,2 milliards d’euros qui se recentre sur le brut, le lait et le porc; dans un marché toujours féroce, l’équation se jouera désormais sur la capacité à garder des prix bas sans rogner l’investissement et la qualité.