Le géant minier BHP confie sa direction à Brandon Craig

Le groupe minier BHP, premier acteur mondial du secteur, a annoncé la nomination de Brandon Craig au poste de directeur général. Il succédera à Mike Henry à compter du 1er juillet 2026, marquant un changement de direction stratégique pour l’entreprise.

Brandon Craig, qui travaille au sein du groupe depuis 1999, dirigeait jusqu’ici les activités du groupe sur le continent américain. Il s’est notamment illustré dans le développement de projets majeurs dans le cuivre et la potasse, des ressources considérées comme clés pour la transition énergétique.

Une nomination dans la continuité stratégique

Le choix de ce profil interne traduit la volonté du groupe de poursuivre la stratégie engagée ces dernières années. Sous la direction de Mike Henry, BHP s’est recentré sur les matières premières jugées essentielles à long terme, en particulier le cuivre, tout en se désengageant progressivement du pétrole et du charbon.

La nomination de Brandon Craig est perçue comme un signal de continuité, avec l’objectif de consolider la position du groupe dans les métaux stratégiques et de soutenir sa croissance dans un contexte de forte demande liée aux technologies bas carbone et à l’électrification mondiale.