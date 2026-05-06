Le danois Vestas dopé par un niveau inédit de contrats

Le fabricant d’équipements éoliens Vestas a démarré 2026 sur une nette amélioration de ses résultats financiers, porté par une activité commerciale particulièrement soutenue. Le groupe danois a dégagé un bénéfice net de 70 millions d’euros au premier trimestre, contre seulement 5 millions un an plus tôt, tandis que son chiffre d’affaires a progressé grâce à la hausse des livraisons et des contrats de maintenance.

Le carnet de commandes atteint désormais un niveau inédit pour l’entreprise, soutenu par une forte demande sur plusieurs marchés internationaux. Vestas explique cette dynamique par la reprise des investissements dans les énergies renouvelables malgré un environnement encore marqué par les tensions sur les coûts industriels et les chaînes d’approvisionnement.

Une demande mondiale toujours soutenue

Le groupe estime que la visibilité offerte par ce portefeuille de projets constitue un signal positif pour les prochains mois. La direction souligne également que les activités de services, considérées comme plus rentables et plus stables, continuent de contribuer fortement aux performances globales de l’entreprise.

Malgré des perspectives jugées encourageantes, Vestas reste prudent face aux incertitudes économiques et géopolitiques susceptibles d’affecter le secteur énergétique. Le fabricant maintient néanmoins ses objectifs annuels et mise sur la croissance continue des capacités renouvelables dans plusieurs régions du monde.