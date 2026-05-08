L’AMF valide l’OPA de Daniel Kretinsky sur Fnac Darty

Le gendarme boursier autorise le milliardaire tchèque à prendre le contrôle du distributeur français de produits électroniques et culturels.

L’Autorité des marchés financiers a déclaré conforme jeudi l’offre publique d’achat lancée par Daniel Kretinsky sur Fnac Darty. Cette validation ouvre la voie à la prise de contrôle majoritaire du distributeur français par le milliardaire tchèque. Le projet avait été annoncé en janvier dernier, visant l’ensemble du capital du groupe spécialisé dans le matériel électronique et les produits culturels.

Feu vert du régulateur boursier

Cette décision du gendarme boursier français constitue une étape décisive pour l’homme d’affaires tchèque, qui pourra désormais lancer officiellement son offre sur les actions du groupe. Fnac Darty, acteur historique de la distribution culturelle et électronique en France, devient ainsi la nouvelle cible stratégique de l’investisseur, déjà présent dans plusieurs secteurs européens. L’opération marque un tournant majeur pour l’enseigne française.

Le montant et les modalités précises de l’OPA n’ont pas été détaillés dans les communications officielles, mais la conformité validée par l’AMF permet d’engager les phases opérationnelles du rachat. Les actionnaires de Fnac Darty seront prochainement sollicités pour se prononcer sur l’offre. Cette opération s’inscrit dans une stratégie d’expansion de Daniel Kretinsky sur le marché français de la distribution.