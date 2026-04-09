Intersport résiste en 2025 et relance son offensive en Espagne et au Portugal

Intersport France affiche une légère progression de son activité en 2025, avec un chiffre d’affaires en hausse de 1% à 3,91 milliards d’euros, dans un marché du sport en recul. Le groupe évoque un « bilan de transition » dans un contexte marqué par une baisse globale de la consommation dans le textile et les chaussures.

Malgré cet environnement moins porteur, l’enseigne tire son épingle du jeu grâce au dynamisme du commerce en ligne, dont les ventes ont bondi de 10% sur un an. Elle conserve également des positions dominantes sur certains segments clés comme le football et le running.

Cap sur la reconquête du marché ibérique

Après des difficultés en Espagne ayant conduit à la mise sous tutelle de sa filiale en 2025, Intersport entend relancer sa présence dans la péninsule ibérique. Une nouvelle structure dédiée doit piloter le développement en Espagne et au Portugal, avec l’objectif d’ouvrir une dizaine de magasins supplémentaires d’ici 2027. Cette stratégie s’appuie sur un réseau existant d’une trentaine de points de vente en Espagne, complété par une nouvelle ouverture prévue à Porto.

Un modèle hybride entre proximité et marques propres

En France, Intersport continue de miser sur son ancrage local, fort de près de 1.000 magasins et d’une clientèle largement fidélisée. La coopérative revendique ainsi une majorité de ventes réalisées auprès de détenteurs de cartes de fidélité.

Parallèlement, le groupe accélère le développement de ses marques propres, qui représentent déjà 17% de son chiffre d’affaires. L’objectif est de porter cette part entre 20% et 35% d’ici 2030, afin de renforcer ses marges et son indépendance face aux grandes marques internationales.