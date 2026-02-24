Forvia creuse ses pertes en 2025 et prépare de nouvelles suppressions de postes

L’équipementier automobile Forvia a enregistré une perte nette de 2,1 milliards d’euros en 2025, sur fond de recul de son chiffre d’affaires et de ses ventes. Le groupe a réalisé 26,1 milliards d’euros de revenus, avec une marge opérationnelle de 5,6 %. Il poursuit un plan de réduction des coûts qui prévoit la suppression de 10 000 postes en Europe d’ici 2028, dont 6 400 déjà annoncés.

Le directeur général, Martin Fischer, a présenté 2025 comme une « année zéro » marquant le point de départ d’une nouvelle stratégie à long terme. Le groupe, confronté à un endettement élevé depuis le rachat de l’allemand Hella en 2022, affiche une dette nette de 6 milliards d’euros à fin 2025.

Cession envisagée de la division intérieurs de véhicules

Forvia a confirmé être en négociations avancées pour céder son activité dédiée aux intérieurs de véhicules, qui produit notamment panneaux de portes, consoles centrales et tableaux de bord. Cette division représente environ 18 % du chiffre d’affaires et sa vente permettrait de réduire la dette nette d’au moins un milliard d’euros.

En intégrant cette cession potentielle, le chiffre d’affaires ressortirait à 21,3 milliards d’euros et la marge à 6 %. Le groupe ambitionne désormais d’atteindre une marge opérationnelle d’au moins 7 % d’ici 2028, avec un chiffre d’affaires compris entre 21 et 22 milliards d’euros à taux de change constants, dans le cadre de son plan stratégique baptisé « Ignite ».