Air France-KLM a annoncé lundi qu’il verserait 368 millions d’euros d’amende, intérêts compris, dans le cadre d’une affaire d’entente sur les prix dans le secteur du fret aérien. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé jeudi les sanctions infligées à une douzaine de compagnies, dont Lufthansa et le groupe franco-néerlandais, pour des pratiques anticoncurrentielles remontant à plus de vingt ans.

La décision valide celle prise par la Commission européenne le 17 mars 2017 à l’encontre de 13 opérateurs de fret, parmi lesquels Air France, KLM et Martinair. Le groupe a indiqué « prendre acte » de cet arrêt devenu définitif à l’issue d’une longue procédure devant les juridictions européennes.

Amende déjà provisionnée

Le montant total de la sanction avait été provisionné à hauteur de 366 millions d’euros. Air France-KLM précise que le règlement interviendra en mars 2026 et qu’il n’aura pas d’impact sur ses résultats financiers, le groupe ayant récemment publié un bénéfice net record de 1,75 milliard d’euros pour l’exercice 2025.

L’entreprise souligne que les faits concernés sont anciens et affirme maintenir son engagement à respecter strictement les règles de concurrence, en s’appuyant sur son dispositif interne de conformité.