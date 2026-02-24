Doctolib investit 20 millions d’euros dans un laboratoire d’intelligence artificielle clinique

Doctolib a annoncé la création d’un laboratoire d’intelligence artificielle clinique et prévoit d’y investir 20 millions d’euros en 2026. Ce projet, lancé après plusieurs mois de préparation, associe notamment le CHU de Nantes, l’Inserm, l’Inria ainsi que le centre allemand DFKI, aux côtés de sociétés savantes et de professionnels de santé utilisateurs de la plateforme.

Les équipes de recherche seront réparties entre Paris, Nantes et Berlin. Selon l’entreprise, l’objectif est de développer des outils d’aide à la décision pour les médecins et un assistant de santé destiné aux patients, afin de mieux préparer les consultations et de faciliter la compréhension des diagnostics et des traitements.

Des outils entraînés sur des données médicales validées

Doctolib indique vouloir concevoir des solutions reposant sur des connaissances médicales validées et locales, avec un niveau de confiance suffisant avant toute réponse apportée. L’entreprise entend se distinguer des assistants généralistes en limitant les résultats aux informations vérifiées et conformes aux standards de sécurité.

Le groupe, qui revendique plus de 400 000 soignants partenaires et 90 millions de patients, compte désormais 900 salariés en recherche et développement, dont une centaine dédiée à l’intelligence artificielle. Les travaux du laboratoire doivent être publiés afin de contribuer à l’innovation en santé en Europe.