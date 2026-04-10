Carrefour sanctionné d’une amende de 6,1 millions d’euros pour ses pratiques commerciales

La centrale d’achat de Carrefour a été condamnée à une amende de 6,1 millions d’euros dans le cadre de négociations commerciales avec ses fournisseurs. Cette sanction fait suite à des manquements relevés par les autorités concernant le respect des règles encadrant ces discussions.

Selon les éléments retenus, certaines pratiques auraient déséquilibré les relations commerciales, notamment en matière de conditions tarifaires ou contractuelles imposées aux fournisseurs. Ces règles visent à garantir une concurrence équitable et à protéger les acteurs les plus fragiles de la chaîne.

Des pratiques encadrées par la loi

Les négociations commerciales entre distributeurs et industriels sont strictement régulées en France, notamment depuis les lois visant à mieux répartir la valeur dans le secteur agroalimentaire. Les autorités de contrôle surveillent régulièrement ces échanges pour éviter les abus.

Cette sanction s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue autour des pratiques des grandes enseignes, alors que les tensions sur les prix et les marges restent fortes dans un environnement marqué par l’inflation. Carrefour n’a pas, à ce stade, détaillé sa position après cette décision.