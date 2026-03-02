Amazon a annoncé lundi un investissement supplémentaire de 18 milliards d’euros en Espagne pour développer ses activités dans le cloud et l’intelligence artificielle, portant à 33,7 milliards d’euros le montant total engagé sur dix ans dans le pays. Cette enveloppe s’ajoute aux 15,7 milliards d’euros déjà annoncés en mai 2024.

Ce nouvel effort financier concerne principalement Amazon Web Services, la filiale dédiée au cloud, qui va étendre ses infrastructures de centres de données en Aragon, dans le nord-est de l’Espagne. Le groupe met en avant un engagement de long terme destiné à renforcer les capacités de calcul et d’IA proposées aux entreprises en Espagne et plus largement en Europe.

Un impact économique revendiqué

Selon Amazon, l’ensemble des investissements prévus pour la région espagnole d’AWS pourrait contribuer à hauteur de 31,7 milliards d’euros au produit intérieur brut du pays d’ici à 2035. Le groupe estime également que ce développement soutiendra en moyenne près de 29 900 emplois équivalents temps plein par an, directs et indirects.

La région d’Aragon, qui accueille déjà de nombreux projets d’énergies renouvelables, ambitionne de devenir un pôle européen des centres de données. Cette annonce intervient dans un contexte de débat au sein de l’Union européenne sur la souveraineté du cloud, un marché largement dominé par les groupes américains AWS, Microsoft et Google.