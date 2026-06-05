Présidentielle 2027 : Renaissance lance l’application « Attal président » pour moderniser la campagne

À moins d’un an de l’élection présidentielle, Renaissance accélère sa stratégie numérique. Le parti a présenté ce jeudi une nouvelle application baptisée « Attal président », destinée à accompagner la campagne de Gabriel Attal en vue du scrutin de 2027. Présenté comme un outil innovant reposant largement sur l’intelligence artificielle, ce dispositif sera officiellement lancé ce week-end lors d’une vaste opération de mobilisation organisée à travers la France.

Pour marquer ce lancement, le mouvement prévoit la diffusion de 15 000 affiches et de 50 000 tracts portant le slogan du candidat, « La force d’agir ». L’objectif est de renforcer la visibilité de Gabriel Attal tout en créant un lien direct entre les sympathisants et l’équipe de campagne. Les responsables de Renaissance assurent vouloir moderniser les méthodes traditionnelles de militantisme en s’appuyant sur les nouvelles technologies.

L’intelligence artificielle au cœur du dispositif

L’application intégrera notamment un assistant conversationnel basé sur l’intelligence artificielle. Les utilisateurs pourront y consulter les propositions du candidat, poser des questions sur son programme et obtenir des réponses instantanées. Renaissance estime que cet outil permettra de rendre le débat politique plus accessible et plus interactif, notamment auprès des jeunes générations habituées aux usages numériques.

Une autre fonctionnalité baptisée « Toi président » proposera aux utilisateurs de réagir à différentes mesures politiques. Ils pourront approuver, modifier ou rejeter certaines propositions, dans une démarche présentée comme participative. Le parti espère ainsi recueillir les attentes des citoyens tout en favorisant leur implication dans la campagne présidentielle.

Un outil de campagne au service des militants

Au-delà de son aspect numérique, l’application a également été pensée comme un outil de mobilisation sur le terrain. Les sympathisants pourront y commander des affiches et des tracts, organiser des actions locales ou encore participer aux événements de campagne. Pour Renaissance, chaque utilisateur doit pouvoir devenir un relais de proximité et contribuer à faire vivre la dynamique autour de la candidature de Gabriel Attal.

Les dirigeants du mouvement assurent que le développement de l’application a été réalisé en interne par une équipe d’une dizaine de personnes. Selon eux, ce choix permet de limiter les coûts tout en gardant la maîtrise de l’outil. À l’approche de la présidentielle de 2027, Renaissance entend ainsi faire de l’intelligence artificielle et du numérique des éléments centraux de sa stratégie de campagne.