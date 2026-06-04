Présidentielle 2027 : Michel Barnier affiche sa loyauté envers Bruno Retailleau tout en plaidant pour une candidature commune de la droite et du centre

À moins d’un an de l’entrée véritable dans la campagne présidentielle, les lignes continuent de bouger au sein de la droite. Invité de Sud Radio ce jeudi, Michel Barnier a réaffirmé son soutien à Bruno Retailleau, désigné fin avril par les militants des Républicains comme candidat naturel du parti pour l’élection présidentielle de 2027. L’ancien Premier ministre a assuré qu’il serait présent au grand meeting organisé le 20 juin au Parc Floral de Paris, contrairement à plusieurs figures du mouvement qui ont choisi de prendre leurs distances.

« Je suis loyal à l’égard de Bruno Retailleau », a déclaré Michel Barnier, tout en rappelant qu’il conservait sa liberté de parole. L’ancien négociateur du Brexit a ainsi appelé l’ensemble de sa famille politique à éviter les divisions alors que plusieurs responsables de premier plan, dont Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand, ont annoncé leur absence lors du rassemblement du président des Républicains.

L’idée d’une union entre la droite et le centre toujours défendue

S’il soutient officiellement Bruno Retailleau, Michel Barnier continue néanmoins de défendre l’idée d’un rassemblement plus large de la droite et du centre à l’approche de l’échéance présidentielle. Selon lui, les expériences électorales récentes démontrent que l’union demeure la meilleure stratégie pour espérer l’emporter face aux autres blocs politiques. Il estime ainsi qu’à l’automne prochain devra s’ouvrir une réflexion visant à désigner un candidat unique capable de fédérer l’ensemble de cet espace politique.

L’ancien chef du gouvernement s’est également montré ouvert aux propositions venant d’autres personnalités du centre et de la droite, saluant notamment certaines idées portées par Édouard Philippe ou Gérald Darmanin. Commentant la photographie montrant récemment Laurent Wauquiez aux côtés d’Édouard Philippe lors du congrès des Jeunes Agriculteurs, Michel Barnier a préféré y voir un signe de rapprochement plutôt qu’une source de tensions. Une manière de rappeler que, malgré les rivalités internes déjà visibles, la question du rassemblement reste au cœur des stratégies de la droite en vue de 2027.