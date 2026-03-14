Une large majorité d’électeurs français accorde davantage d’importance aux qualités personnelles et à l’action concrète des maires qu’à leur appartenance partisane. C’est ce qui ressort d’une étude Ipsos-BVA-Cesi.

L’étiquette politique largement reléguée au second plan

Selon cette enquête, seuls 8% des Français estiment qu’il est important que le maire soit « de la même sensibilité politique » qu’eux. À l’inverse, les critères liés à la personnalité et à la crédibilité des candidats dominent largement.

Ainsi, 64% des personnes interrogées déclarent accorder leur confiance en priorité à l’honnêteté du maire. La capacité à tenir ses engagements arrive en deuxième position, citée par 52% des répondants, tandis que 32% mettent en avant la maîtrise des dossiers municipaux comme élément déterminant.

Ces résultats confirment une tendance déjà observée lors de précédentes enquêtes sur la vie politique locale.

Des électeurs attachés aux enjeux municipaux

L’étude révèle également un net attachement aux problématiques locales. Alors que certains partis politiques, comme le Rassemblement national ou La France insoumise, cherchent à nationaliser le débat afin de préparer l’affrontement présidentiel, 76% des Français indiquent que leur vote se déterminera principalement sur des enjeux municipaux plutôt que nationaux.

Les priorités exprimées par les électeurs reflètent cette logique. Le maintien des services de proximité arrive en tête des attentes, cité par 45% des personnes interrogées. La sécurité suit de près avec 44%, tandis que la préservation de l’environnement est évoquée par 37%.

Au-delà des priorités politiques, les électeurs accordent également une grande importance à la crédibilité des candidats et à leur ancrage territorial. L’enquête montre que 88% des Français tiendront compte du programme présenté par les candidats. Le même pourcentage affirme également que la connaissance de la commune par le maire constitue un critère déterminant.

La dimension humaine du scrutin municipal reste également centrale. Selon l’étude, 79% des électeurs disent s’intéresser à la personnalité du maire, tandis que 72% jugent importante celle de son équipe.

Une perception contrastée des différents partis politiques

L’étude s’intéresse également à la perception des partis susceptibles de gérer les communes dans les années à venir. Si 61% des Français souhaitent la reconduction du maire sortant dans leur commune, les préférences partisanes apparaissent relativement équilibrées.

Ainsi, 45% des personnes interrogées considèrent qu’une gestion municipale par Les Républicains serait « une bonne chose ». Le Rassemblement national est jugé favorablement par 42% des répondants, tandis que 39% expriment la même opinion pour une gestion par le Parti socialiste.

Cette hiérarchie suggère notamment une possible progression du parti d’extrême droite à l’échelon municipal, alors qu’il dirige actuellement bien moins de communes que la droite traditionnelle ou la gauche socialiste.

Derrière ces formations, les écologistes et le bloc central recueillent chacun 38% d’opinions favorables quant à une gestion des communes pour les six prochaines années. À l’inverse, La France insoumise ferme la marche : seulement 18% des personnes interrogées estiment qu’une gestion municipale par ce parti serait « une bonne chose ».

Des analyses publiées par la fondation Jean-Jaurès et l’institut Montaigne soulignent par ailleurs que l’implantation locale demeure un facteur déterminant pour les partis politiques, certains mouvements ayant historiquement davantage investi l’échelon municipal que d’autres.

Les stratégies de fusion de listes divisent les électorats

La question des alliances entre les deux tours constitue également un enjeu important dans la perspective des élections municipales. L’enquête met en évidence des attitudes différentes selon les sensibilités politiques.

Parmi les sympathisants de gauche, 36% se disent favorables à une fusion des listes de gauche quelle que soit la configuration du premier tour. Un tiers d’entre eux, soit 33%, y seraient favorables uniquement pour empêcher la victoire d’une liste d’extrême droite ou de droite.

Du côté des électeurs de droite et d’extrême droite, 38% soutiennent également une fusion des listes quel que soit le résultat du premier tour. Dans le même camp, 21% seraient favorables à une fusion pour contrer une liste de gauche et 20% pour empêcher la victoire d’une liste La France insoumise.