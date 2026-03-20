À Nabirat, la maire, Yvette Vigié, 93 ans, rempile pour un septième mandat

À Nabirat, petit village de Dordogne niché dans le Périgord et ses 340 habitants, l’élection municipale a pris des allures de sprint final. Dimanche 15 mars, Yvette Vigié, 93 ans, maire sortante et ancienne infirmière, a été reconduite dès le premier tour pour un septième mandat. Une longévité rare, presque déroutante, dans une France où les visages politiques changent vite… sauf quand les urnes choisissent la continuité.

Dimanche, le résultat s’est joué au cordeau: trois voix seulement séparent la liste victorieuse de l’opposition, dans une campagne décrite localement comme tendue. Le calendrier, lui, est celui des communes sans second tour, où les conseils municipaux d’installation se tiennent jusqu’au 22 mars pour élire le maire et ses adjoints. Ici, l’équation est simple et très concrète: une majorité, même étroite, et la même figure au fauteuil.

Trois voix d’écart, et tout un pays qui s’interroge

Trois voix d’écart, et tout un pays qui s’interroge Face aux doutes, Yvette Vigié balaie la question de l’âge d’un revers tranquille. « Ça m’est complètement égal. Je suis en pleine forme. Physique et moral, tout va bien », a-t-elle assuré, ajoutant: « C’est la vie qui va décider quand je devrai partir. Mais quand il faudra partir, je partirai. » Dans le village, ses soutiens invoquent l’expérience, la connaissance du terrain, le réflexe de proximité, celui qu’aucun discours national ne remplace vraiment quand il s’agit de routes, d’eau, de voisins et de petites décisions qui font le quotidien.

En face, Gary Fraysse, ancien patron de supermarché, défend une autre idée du bon sens: fixer une limite d’âge pour éviter, dit-il, une crise de gouvernance si l’élue devait interrompre son mandat. Le débat dépasse Nabirat, car la règle est claire: en France, aucun plafond d’âge n’encadre l’accès à la fonction de maire, élu par les conseillers municipaux après les municipales. Reste la suite, implacable et très politique à la fois: gérer un mandat de plus, apaiser un village coupé en deux et tenir la distance, jusqu’à frôler les 100 ans.