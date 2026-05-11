Une pétition contre les partenariats privés secoue l’École normale supérieure

Des étudiants et chercheurs de l’École normale supérieure montent au créneau contre l’influence croissante du secteur privé au sein de l’établissement. Selon France Inter, près de 200 membres de « Normal Sup » ont signé une pétition intitulée « L’ENS n’est pas à vendre », réclamant davantage de transparence sur les partenariats conclus entre l’école et des entreprises privées.

Les signataires dénoncent notamment un manque de clarté concernant certains financements et collaborations liés à des projets de recherche scientifiques. Ils estiment que ces accords pourraient progressivement orienter les priorités académiques de l’établissement au détriment de l’indépendance de la recherche publique et de la liberté scientifique.

Un débat grandissant autour du financement de la recherche

L’ENS, l’une des institutions universitaires les plus prestigieuses de France, forme des chercheurs, enseignants et ingénieurs dans des disciplines littéraires, scientifiques et technologiques. Comme de nombreuses grandes écoles et universités, elle développe depuis plusieurs années des partenariats avec des entreprises afin de financer certains programmes ou laboratoires.

Mais cette évolution suscite des inquiétudes croissantes dans le monde universitaire. Les auteurs de la pétition craignent une dépendance accrue aux financements privés et demandent une « transparence totale » sur les conventions passées avec les entreprises partenaires, ainsi que sur leur éventuelle influence dans l’orientation des travaux scientifiques.

Cette mobilisation s’inscrit dans un débat plus large touchant l’enseignement supérieur français, où plusieurs syndicats et collectifs alertent régulièrement sur les effets de la privatisation partielle de la recherche publique et sur la place grandissante des grands groupes industriels dans les universités et écoles d’élite.