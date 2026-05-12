Stage obligatoire : l’Éducation nationale mobilise 500 internats

Le gouvernement ouvre près de 9 600 places d’internat afin d’aider les élèves de seconde à effectuer leur stage obligatoire de fin d’année. Selon le ministère de l’Éducation nationale, environ 500 établissements scolaires proposeront des hébergements temporaires durant les deux semaines de stage prévues du 15 au 26 juin 2026.

Cette mesure vise à favoriser la mobilité des lycéens, notamment ceux vivant dans des zones rurales ou éloignées des grands bassins d’emploi. Grâce à ces places d’internat, certains adolescents pourront accepter un stage dans une autre ville ou une autre région sans être limités par des difficultés de transport ou d’hébergement.

Le site « 1 élève 1 stage » au cœur du dispositif

Depuis plusieurs semaines, les élèves peuvent consulter les offres de stage disponibles sur la plateforme gouvernementale « 1 élève 1 stage », mise en place pour accompagner cette séquence d’observation devenue obligatoire pour tous les lycéens de seconde générale et technologique.

Le portail permet désormais aussi d’effectuer une demande d’hébergement dans les internats disposant de places libres pendant cette période. Le ministère espère ainsi réduire les inégalités d’accès aux stages, alors que de nombreux élèves rencontrent encore des difficultés pour trouver une entreprise d’accueil.

Instauré depuis 2024, ce stage obligatoire doit permettre aux adolescents de découvrir le monde professionnel et d’affiner leur orientation. Plusieurs centaines de milliers d’élèves sont concernés chaque année par cette immersion de deux semaines en entreprise, administration, association ou collectivité.