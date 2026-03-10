Minuit moins une, et des milliers de curseurs tremblent au-dessus du bouton « valider ». Les candidats à Parcoursup (lycéens de terminale et étudiants en réorientation) ont jusqu’au jeudi 12 mars à 23h59 pour formuler leurs vœux sur la plateforme, avec une règle simple en apparence : 10 vœux maximum, non hiérarchisés, parmi près de 25 000 formations proposées. Une exception demeure, et elle change tout pour certains profils : l’apprentissage, pour lequel les candidatures restent possibles tout au long de la procédure.

Derrière ce calendrier bien huilé, il y a des choix qui n’ont rien d’abstrait. Pour beaucoup, sélectionner une licence, un BTS ou un BUT revient à choisir une ville, une ambiance, un budget, parfois même une distance affective avec la famille. Dans les territoires ruraux, l’équation devient vite personnelle : partir étudier loin, c’est aussi accepter le logement, les transports, la solitude possible, bref, tout ce que le formulaire ne demande pas mais que la vie, elle, facture comptant.

Une machine à choisir… qui fabrique aussi du stress Après l’heure limite des vœux, le stress ne disparaît pas : il change de visage. Les candidats ont ensuite jusqu’au 1er avril pour compléter leur dossier et confirmer leurs choix : « projet de formation motivé », rubriques d’activités et centres d’intérêt, pièces demandées par les établissements… Le ministère recommande de diversifier ses vœux, d’utiliser les fiches de formation, les attendus, les taux d’accès, et de se faire accompagner par les lycées ou les services d’orientation. Sur le papier, tout est là ; dans la réalité, beaucoup naviguent entre conseils contradictoires et peur de « mal jouer » la stratégie.

Les premières réponses arriveront en juin, et c’est là que la mécanique Parcoursup redevient politique. Selon le ministère de l’Éducation nationale, en 2025, près de 92% des 650 000 lycéens ayant déposé un dossier ont reçu au moins une proposition. Un chiffre rassurant, qui n’efface pas le ressenti : 84% des lycéens jugent toujours la procédure stressante. Voilà le paradoxe français : un système pensé pour éviter le tirage au sort d’APB et mieux informer… mais qui continue de faire battre le cœur trop vite, parce qu’il met la rareté (des places, des filières, des logements) au milieu du salon familial.

Au fond, Parcoursup ressemble à un grand carrefour éclairé au néon : on voit les panneaux, on comprend la carte, mais on hésite au moment de s’engager. Les jours qui viennent vont donc se jouer à la virgule près, dans une lettre de motivation ou un vœu « de sécurité » ajouté à la dernière minute. Et après avril, quand les dossiers partiront à l’examen, une autre question s’invitera, plus silencieuse : le système sait-il vraiment calmer l’angoisse qu’il contribue à organiser ?