Toyota voit ses profits reculer et redoute les conséquences de la crise au Moyen-Orient

Le constructeur japonais Toyota a annoncé une baisse de son bénéfice net annuel et affiche une grande prudence pour les prochains mois, dans un contexte marqué par la flambée des coûts et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le numéro un mondial de l’automobile anticipe même un effondrement de près de 35 % de son bénéfice net pour l’exercice 2025-2026.

Le groupe pointe notamment l’impact des surtaxes douanières américaines décidées par Donald Trump, mais aussi la hausse des prix des matières premières et du pétrole provoquée par les tensions régionales. Toyota estime déjà à plusieurs centaines de milliards de yens le coût des nouvelles taxes américaines sur les véhicules et pièces détachées importés.

Le Moyen-Orient fragilise les ventes et la logistique

Toyota reconnaît également que le conflit au Moyen-Orient perturbe fortement ses activités. Les ventes du groupe dans la région ont plongé de près d’un tiers en mars et plusieurs lignes logistiques sont affectées par les tensions autour du détroit d’Ormuz, axe stratégique du commerce mondial.

Le constructeur japonais a d’ailleurs réduit sa production destinée au Moyen-Orient d’environ 40 000 véhicules selon la presse économique japonaise. Les modèles Land Cruiser, particulièrement populaires dans la région, figurent parmi les plus touchés.

Cependant une demande toujours soutenue pour les modèles hybrides, Toyota s’attend à voir ses marges continuer de se dégrader sous l’effet de l’inflation des coûts, de la hausse des salaires chez les fournisseurs et des perturbations du commerce mondial.