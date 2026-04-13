SOFICA : investir dans le cinéma pour réduire ses impôts

Investir dans le cinéma via les SOFICA permet aux particuliers de bénéficier d’une réduction d’impôt pouvant atteindre 48 % du montant investi. Ce dispositif fiscal, encadré par l’État, vise à soutenir la production audiovisuelle tout en offrant un levier d’optimisation fiscale.

Créées en 1985, les Sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel permettent d’investir directement dans des projets culturels. Elles sont agréées par l’Autorité des marchés financiers et le Centre national du cinéma, garantissant un cadre réglementé pour les épargnants.

Un avantage fiscal encadré par des conditions

La réduction d’impôt de base s’élève à 30 % du montant investi, dans la limite de 18 000 euros et de 25 % du revenu net global. Ce taux peut être porté à 36 %, voire à 48 %, si certaines conditions d’investissement sont respectées par la SOFICA, notamment en matière de financement de la production.

Pour bénéficier de cet avantage, les parts doivent être conservées pendant au moins cinq ans. En cas de revente anticipée, l’avantage fiscal est remis en cause, sauf cas particuliers comme un décès.

Un investissement à faible rendement financier

Au-delà de l’aspect fiscal, les SOFICA sont généralement considérées comme des placements à faible rendement. Les gains éventuels sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, et l’objectif principal reste le soutien à la création plutôt que la performance financière.

Ce type d’investissement concerne majoritairement des contribuables fortement imposés, souvent disposant de revenus élevés. Les parts de SOFICA présentent toutefois un avantage supplémentaire, puisqu’elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière.