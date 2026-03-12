Revolut obtient une licence bancaire complète au Royaume-Uni

La fintech Revolut a annoncé avoir obtenu l’autorisation de lancer une banque pleinement opérationnelle au United Kingdom, mettant fin à plusieurs années d’attente réglementaire.

L’entreprise basée à London, aujourd’hui considérée comme la start-up la plus valorisée d’Europe avec une estimation d’environ 75 milliards de dollars, pourra désormais proposer des services bancaires complets et concurrencer directement les banques traditionnelles.

La société avait obtenu une licence bancaire conditionnelle en 2024 après près de trois ans de procédure. Les autorités de régulation, notamment l’Prudential Regulation Authority de la Bank of England, ont désormais autorisé Revolut à sortir de sa phase de « mobilisation ».

Cette décision permet à la fintech de proposer des comptes de dépôt protégés et d’élargir progressivement son offre à des produits tels que les comptes courants et les prêts à la consommation.

Le cofondateur et directeur général de Revolut, Nik Storonsky, a déclaré que l’obtention d’une licence bancaire sur le marché britannique constituait une priorité stratégique majeure pour l’entreprise.

Revolut, qui compte déjà environ 13 millions de clients au Royaume-Uni malgré l’absence de succursales physiques, prévoit de lancer ses premiers comptes courants pour les nouveaux clients dans les prochains jours.

La fintech entend désormais concurrencer les grandes banques britanniques comme Barclays, Lloyds Banking Group et NatWest Group, tout en transférant progressivement ses clients existants vers sa nouvelle structure bancaire.