Les exportations horlogères suisses repartent à la hausse en février

Les exportations de montres suisses ont renoué avec la croissance en février, soutenues par une demande dynamique sur plusieurs marchés clés, selon les données publiées par la Fédération de l’industrie horlogère suisse.

Au total, les ventes à l’étranger ont atteint 2,2 milliards de francs suisses (environ 2,77 milliards de dollars), soit une progression de 9,2 % par rapport à la même période en 2025.

Cette reprise est notamment portée par la solidité de la demande aux États-Unis, au Japon et en France, qui figurent parmi les principaux débouchés du secteur horloger helvétique.

Après une période plus incertaine, cette performance marque un retour à une dynamique positive pour l’industrie, fortement dépendante des exportations et sensible aux fluctuations économiques internationales.

Ces chiffres concernent toutefois une période antérieure à l’escalade des tensions au Moyen-Orient. Les acteurs du secteur restent donc attentifs à l’évolution du contexte géopolitique, susceptible d’influencer la confiance des consommateurs et les échanges commerciaux dans les mois à venir.

L’horlogerie suisse, symbole du savoir-faire industriel du pays, demeure un pilier de son économie, mais reste exposée aux aléas de la conjoncture mondiale.