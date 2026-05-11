Le Kenya devient un partenaire stratégique de la France en Afrique de l’Est

Emmanuel Macron muscle la présence économique française au Kenya avec une série d’annonces dépassant le milliard d’euros d’investissements. En déplacement à Nairobi à l’occasion du sommet « Africa Forward », le président français a confirmé plusieurs accords majeurs entre entreprises françaises et partenaires kényans, avec l’objectif affiché de renforcer l’influence économique française en Afrique de l’Est.

Parmi les principaux projets dévoilés figure l’accord stratégique signé par CMA CGM avec le gouvernement kényan. Le géant français du transport maritime prévoit à lui seul près de 700 millions d’euros d’investissements pour développer les infrastructures portuaires et logistiques autour du port de Mombasa, principal hub maritime de la région. Emmanuel Macron a salué « la confiance des entreprises françaises dans le potentiel du Kenya » lors d’une conférence de presse commune avec le président William Ruto.

Le Kenya devient un partenaire clé de la stratégie africaine de Paris

Au-delà du seul secteur maritime, plusieurs accords concernent également l’énergie, les infrastructures, les transports et les investissements technologiques. L’Élysée présente désormais le Kenya comme l’un des partenaires les plus stratégiques de la France sur le continent africain, dans une volonté de rééquilibrer sa présence vers des pays anglophones alors que ses relations se sont dégradées dans plusieurs États d’Afrique francophone.

Cette tournée africaine d’Emmanuel Macron intervient dans un contexte de redéfinition de la politique française en Afrique. Le sommet « Africa Forward », organisé à Nairobi, doit justement symboliser cette nouvelle approche davantage centrée sur les partenariats économiques, les investissements privés et les coopérations industrielles.