Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a annoncé son premier investissement direct dans des actifs d’énergie renouvelable aux États-Unis. Le fonds a acquis une participation de 33,3 % dans un portefeuille comprenant 17 centrales solaires et cinq parcs éoliens terrestres, marquant une étape importante dans sa stratégie d’investissement dans les infrastructures énergétiques.

Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère le fonds, a indiqué qu’il verserait environ 425 millions de dollars pour cette participation. La valeur totale de l’entreprise détenant ces actifs est estimée à environ 2,6 milliards de dollars.

Le portefeuille d’installations énergétiques se situe aux États-Unis et dispose d’une capacité totale d’environ 2,3 gigawatts. Il est détenu conjointement avec la société canadienne British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et le gestionnaire d’actifs Brookfield, chacun possédant également une participation de 33,3 %.

Les trois partenaires détiendront ces actifs via une société commune appelée Northview Energy. Selon les informations communiquées, cette structure pourrait investir jusqu’à 1,5 milliard de dollars supplémentaires en capitaux propres afin de développer ou d’acquérir de nouveaux actifs d’énergie renouvelable en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada.

Cet investissement illustre la volonté du fonds norvégien de renforcer sa présence dans les infrastructures énergétiques durables, dans un contexte de transition mondiale vers les énergies renouvelables et de recherche d’actifs offrant des revenus stables à long terme.