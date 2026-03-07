Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi avoir mené des discussions avec les autorités gabonaises portant sur la situation macroéconomique du pays et sur la mise en œuvre de ses projets de développement économique. Ces échanges s’inscrivent dans le cadre du suivi des politiques économiques et des réformes engagées par le gouvernement.

Selon le FMI, les discussions ont permis d’examiner l’évolution économique et politique du Gabon ainsi que les initiatives mises en place pour soutenir la croissance. Les deux parties ont notamment abordé les stratégies visant à renforcer la gestion des finances publiques et à améliorer la gouvernance économique.

L’institution financière internationale a également souligné l’importance de poursuivre les réformes en cours. Celles-ci visent notamment à moderniser l’administration publique et à renforcer la transparence dans la gestion budgétaire.

Le FMI a insisté sur la nécessité pour le Gabon d’adopter des politiques budgétaires et financières prudentes afin de préserver la stabilité macroéconomique. Selon l’organisation, ces mesures sont essentielles non seulement pour l’économie gabonaise, mais aussi pour l’équilibre économique de la région.

Les discussions entre le FMI et les autorités gabonaises se sont déroulées à Libreville et devraient se poursuivre dans les prochaines semaines. L’institution a indiqué que ce dialogue politique se poursuivrait notamment lors des prochaines réunions de printemps du FMI.

Ces échanges s’inscrivent dans une coopération régulière entre le Gabon et le Fonds monétaire international, visant à soutenir la mise en œuvre de réformes économiques et à renforcer la stabilité financière du pays.