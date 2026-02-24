L’Insee signale un net repli de l’emploi et du climat économique

Le climat des affaires s’est dégradé en février en France, selon les données publiées mardi par l’Insee. L’indicateur synthétique perd deux points pour s’établir à 97, en dessous de sa moyenne de longue période fixée à 100. Celui de janvier a toutefois été révisé à 99, soit un point de plus qu’initialement annoncé.

Le climat de l’emploi recule également d’un point à 93, un niveau jugé nettement inférieur à sa moyenne historique. Cette baisse s’explique principalement par une diminution des intentions d’embauche dans les services, hors intérim.

Industrie et services en repli

Dans le détail, la dégradation est plus marquée dans l’industrie et les services. L’indicateur industriel passe de 105 à 102, retrouvant son niveau de décembre, tout en restant légèrement au-dessus de la moyenne de longue période. Les chefs d’entreprise font état d’opinions moins favorables sur la production récente et attendue, ainsi que sur leurs carnets de commandes.

Le climat se replie aussi dans les services, en baisse de trois points à 95, après deux mois de stabilité. Il diminue légèrement dans le commerce de détail, à 98, tandis qu’il reste stable dans le bâtiment, à 97, où les perspectives d’activité sont inchangées malgré un léger recul de l’appréciation de l’activité passée.