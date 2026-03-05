L’activité industrielle en France a légèrement progressé au début de l’année. Selon les données publiées par l’Insee, la production industrielle a augmenté de 0,5 % en janvier, après avoir enregistré un recul équivalent en décembre. Cette reprise repose essentiellement sur la bonne dynamique du secteur aéronautique.

La production manufacturière affiche pour sa part une hausse de 0,6 % sur un mois. Cette progression s’explique presque exclusivement par le bond de la fabrication de matériels de transport, en hausse de 9,9 %, porté par la construction aéronautique et spatiale. Airbus a d’ailleurs annoncé viser un record de 870 livraisons d’avions commerciaux en 2026, après 793 appareils livrés l’an dernier.

Une reprise limitée aux transports

En dehors de ce secteur, l’industrie reste orientée à la baisse. L’Insee souligne que la production recule dans la plupart des autres branches, notamment l’agroalimentaire (-0,8 %), les équipements électriques, électroniques et informatiques (-0,5 %) ainsi que dans d’autres activités industrielles comme la métallurgie, la chimie ou la pharmacie (-0,9 %).

Sur les trois derniers mois, la production industrielle française affiche néanmoins une hausse de 1,9 % par rapport à la même période de l’an passé, toujours grâce à la forte progression des matériels de transport. À l’inverse, le secteur de la construction continue de montrer des signes de fragilité : sa production a reculé de 1,4 % en janvier et reste inférieure de 3,1 % à celle observée un an plus tôt.