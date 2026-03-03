Les marchés européens accentuent leurs pertes mardi matin, affectés par la flambée des prix du pétrole au quatrième jour de la guerre israélo-américaine contre l’Iran. Vers 10h40 GMT, le CAC 40 reculait de 3,18%, après une baisse d’environ 2% la veille. Francfort cédait 4,11% et Milan 4,73%.

En Asie, les places financières ont également terminé en net repli. L’indice Kospi à Séoul a chuté de 7,24%, tandis que le Nikkei à Tokyo a perdu 3,06% et le Hang Seng à Hong Kong 1,12%. Les investisseurs redoutent une hausse durable des prix de l’énergie susceptible de raviver les tensions inflationnistes.

Le pétrole s’envole, les rendements obligataires progressent

L’attaque de drones contre l’ambassade américaine en Arabie saoudite et la poursuite des frappes au Moyen-Orient entretiennent l’incertitude. À l’ouverture lundi, le baril de Brent avait bondi de plus de 13%. Si ce mouvement reste inférieur à ceux observés lors de crises majeures passées, il alimente les craintes d’un choc énergétique prolongé.

Sur le marché obligataire, les rendements progressent, signe de tensions accrues. Le taux allemand à dix ans atteignait 2,78%, contre 2,71% la veille, tandis que le rendement français s’établissait à 3,39%. Les investisseurs anticipent les conséquences potentielles d’un conflit durable sur l’inflation et la politique monétaire, alors que la Banque centrale européenne indique suivre de près l’évolution de la situation.