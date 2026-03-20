La BCE alerte sur un risque d’inflation lié à la flambée des prix de l’énergie

La Banque centrale européenne a maintenu son principal taux directeur à 2 %, tout en mettant en garde contre un regain d’inflation lié à la hausse des prix de l’énergie dans le contexte de la guerre en Iran.

Dans sa communication, la Banque centrale européenne souligne que l’augmentation des prix du pétrole et du gaz, alimentée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, pourrait rapidement se répercuter sur les prix à la consommation dans la zone euro.

L’institution estime que l’impact à court terme sera significatif, tandis que les effets à moyen terme dépendront de la durée et de l’intensité du conflit, ainsi que de la transmission de ces hausses énergétiques à l’économie réelle.

Selon plusieurs sources proches du dossier, les responsables monétaires envisagent d’ouvrir dès avril des discussions sur un possible relèvement des taux d’intérêt, avec une décision potentielle lors de la réunion de juin si les pressions inflationnistes persistent.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a affirmé que l’institution restait bien positionnée pour réagir à ces évolutions, tout en surveillant de près les conséquences économiques du conflit.

La zone euro, fortement dépendante des importations d’énergie, se retrouve particulièrement exposée à ces tensions. Une hausse prolongée des coûts énergétiques pourrait non seulement alimenter l’inflation, mais aussi freiner la croissance dans l’ensemble du bloc.

Dans ce contexte incertain, la BCE adopte une posture prudente, laissant la porte ouverte à un resserrement monétaire si la situation l’exige.