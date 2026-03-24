Italie : des exportations en hausse vers les États-Unis malgré les tensions commerciales

L’Italie s’est distinguée en 2025 comme la seule grande économie de l’Union européenne à enregistrer une hausse significative de ses exportations vers les États-Unis, malgré l’instauration de droits de douane par Washington.

Selon les données publiées par l’institut statistique ISTAT, les exportations italiennes vers les États-Unis ont progressé de 7,2 % sur un an. À l’inverse, celles de l’Allemagne et de l’Espagne ont reculé de plus de 9 %, tandis que les exportations françaises ont légèrement diminué.

Cette performance s’explique en partie par une anticipation des entreprises italiennes, qui ont accéléré leurs exportations avant l’entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains à l’été 2025.

Les secteurs des équipements de transport (hors automobile) et des produits pharmaceutiques ont particulièrement tiré cette croissance, avec des hausses respectives de près de 60 % et plus de 50 %.

Le commerce extérieur italien est resté globalement solide, avec un excédent commercial de plus de 50 milliards d’euros en 2025, soutenu par une progression modérée mais constante des exportations et des importations.

Cette dynamique souligne la capacité d’adaptation de l’économie italienne dans un environnement commercial tendu, marqué par des politiques protectionnistes et des incertitudes géopolitiques.

Elle met également en évidence le rôle des grandes entreprises et des secteurs à forte valeur ajoutée dans la résistance du commerce italien face aux pressions extérieures.