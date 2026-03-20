Face à la guerre, les banques centrales prêtes à relever les taux d’intérêt

Les principales banques centrales mondiales ont maintenu leurs taux d’intérêt inchangés cette semaine, tout en laissant clairement entendre qu’elles pourraient les relever rapidement face aux risques inflationnistes liés au conflit au Moyen-Orient.

La flambée des prix de l’énergie, provoquée par la guerre impliquant l’Iran, alimente les craintes d’une nouvelle vague d’inflation. Dans ce contexte, les investisseurs revoient leurs anticipations et misent désormais davantage sur des hausses de taux que sur un assouplissement monétaire.

Parmi les grandes institutions, seule la Banque de réserve d’Australie a déjà franchi le pas, en relevant une nouvelle fois son taux directeur à 4,1 %. Elle met en garde contre un risque « important » de hausse des prix dans les mois à venir.

De leur côté, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre ont opté pour le statu quo, mais adoptent un ton jugé restrictif par les marchés, laissant la porte ouverte à de futures hausses si l’inflation venait à s’accélérer.

Les investisseurs ont ainsi réduit leurs paris sur des baisses de taux en 2026, anticipant au contraire un resserrement monétaire prolongé pour contenir les effets du choc énergétique.

Le Japon, plus prudent, reste en retrait pour l’instant, tout en n’excluant pas un ajustement de sa politique monétaire dans les prochains mois.

Cette situation illustre la difficulté pour les banques centrales de trouver un équilibre entre soutien à la croissance et lutte contre l’inflation, dans un contexte international marqué par de fortes incertitudes géopolitiques.