Exil doré : la nouvelle carte du monde des milliardaires

Ils ne fuient pas dans le fracas, mais dans la discrétion des jets privés et des cabinets de relocation. En 2025, près de 142 000 grandes fortunes ont changé de pays, selon les estimations du cabinet Henley & Partners. En 2018, elles étaient 108 000. En quelques années, la mobilité des ultrariches est devenue un phénomène structurel, révélateur d’un basculement silencieux du pouvoir économique mondial.

Derrière ces départs, peu de romantisme. Les critères sont précis : fiscalité allégée, stabilité politique, sécurité, qualité de vie, environnement favorable aux affaires. Les milliardaires ne partent pas à l’aventure, ils arbitrent.

Fiscalité, sécurité, stratégie : les ressorts d’un grand déménagement

L’optimisation fiscale reste le moteur principal. Certains États rivalisent d’ingéniosité pour séduire ces contribuables hors norme. La Suisse pratique l’imposition forfaitaire basée sur le train de vie. Le Panama ne taxe que les revenus générés localement. Les Émirats arabes unis n’appliquent pas d’impôt sur le revenu et se contentent d’une TVA de 5 %.

Mais réduire ces migrations à la seule fiscalité serait réducteur. La sécurité personnelle, la stabilité juridique et la possibilité d’investir rapidement comptent tout autant. Les grandes fortunes cherchent des écosystèmes fluides, peu bureaucratiques, capables d’absorber capitaux et projets sans friction.

Jeremy Savory, fondateur de Millionaire Migrant, parle d’un « changement spectaculaire des flux mondiaux de richesse ». Des puissances historiques comme le Royaume-Uni ou la Chine voient partir une partie de leurs élites financières, tandis que d’autres territoires gagnent du terrain.

Dubaï, Lisbonne, Singapour : les nouvelles capitales du capital

En tête des destinations figure Dubaï. L’émirat attire entrepreneurs européens, Russes et investisseurs internationaux grâce à son absence d’impôt sur le revenu et à son environnement pro-business. Près de 10 000 millionnaires étrangers pourraient s’y installer cette année. La ville est devenue un carrefour où se croisent financiers, artistes et sportifs de haut niveau.

Le Portugal conserve une place stratégique, notamment auprès des entrepreneurs nord-américains et européens. Climat, sécurité, cadre de vie et fiscalité modérée en font un compromis attractif. Certains investisseurs, installés depuis plusieurs années, ont vu la valeur de leurs biens immobiliers exploser.

Singapour s’impose comme la plateforme asiatique par excellence. Absence d’impôt sur les plus-values, stabilité politique et proximité avec les grands centres économiques d’Asie du Sud-Est en font une base idéale pour investisseurs et dirigeants. L’Italie, avec son impôt forfaitaire plafonné à 200 000 euros sur les revenus étrangers, séduit désormais des Américains en quête d’un cadre de vie européen assorti d’avantages fiscaux clairs.

Enfin, l’Australie et la Nouvelle-Zélande attirent des fortunes en quête de stabilité, de qualité de vie et de systèmes de santé performants. Ces destinations séduisent particulièrement les retraités fortunés, notamment britanniques et sud-africains. Au-delà des clichés, ces déménagements traduisent une recomposition profonde. Les ultrariches votent avec leurs capitaux. Leurs choix redessinent les flux d’investissements, influencent les marchés immobiliers et modifient l’équilibre fiscal entre États. L’exil des grandes fortunes n’est plus anecdotique. Il est devenu un indicateur avancé des nouvelles lignes de force de l’économie mondiale.