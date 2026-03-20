Dumping d’acier : l’Afrique du Sud frappe fort avec des droits de douane record contre la Chine et la Thaïlande

L’Afrique du Sud a décidé de durcir considérablement sa politique commerciale en imposant des droits de douane élevés sur les importations d’acier de construction en provenance de Chine et de Thaïlande, après avoir conclu à des pratiques de dumping préjudiciables à son industrie locale.

Selon un avis gouvernemental publié le 19 mars, les produits sidérurgiques chinois sont désormais soumis à une taxe de 74,98 %, tandis que des droits de 20,32 % s’appliquent aux importations similaires en provenance de Thaïlande. Ces mesures visent principalement l’acier utilisé dans le secteur du bâtiment, un segment stratégique pour l’économie sud-africaine.

Cette décision fait suite à une enquête menée par la Commission d’administration du commerce international d’Afrique du Sud, qui a mis en évidence des exportations à des prix anormalement bas. Le dumping consiste à vendre un produit à l’étranger à un tarif inférieur à son coût de production ou à son prix sur le marché domestique, créant une concurrence jugée déloyale pour les producteurs locaux.

Les autorités sud-africaines estiment que ces pratiques ont causé un « préjudice important » à l’industrie sidérurgique nationale. Elles ont ainsi décidé de renforcer les mesures déjà en place : en 2024, des droits antidumping provisoires de 52,81 % sur les produits chinois et de 9,12 % sur ceux en provenance de Thaïlande avaient déjà été instaurés.

Les nouvelles taxes s’appliquent dans l’ensemble de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU), élargissant leur impact au-delà des seules frontières sud-africaines. Elles pourraient également avoir des répercussions sur les échanges commerciaux avec la Chine, partenaire économique majeur du pays.

En adoptant ces mesures, Pretoria envoie un signal clair de protection de son industrie face à la concurrence internationale. Reste à savoir si cette décision entraînera des tensions commerciales ou des mesures de rétorsion de la part des pays concernés.