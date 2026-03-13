La France doit accueillir ce week-end à Paris des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine, deux des plus grandes puissances économiques mondiales. Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, chargé des questions économiques, doit rencontrer des responsables américains afin d’aborder plusieurs dossiers commerciaux sensibles entre les deux pays.

Cette rencontre réunira notamment He Lifeng et le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, dans un contexte marqué par des tensions commerciales persistantes entre Washington et Pékin. Les deux délégations devraient évoquer des questions telles que les déséquilibres commerciaux, les investissements ou encore l’achat de produits américains par la Chine.

Une réunion stratégique avant un possible sommet Trump-Xi

Ces discussions sont également perçues comme une étape préparatoire à une éventuelle rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, prévue dans les prochaines semaines à Pékin. Les négociateurs espèrent ainsi apaiser certaines tensions économiques avant ce rendez-vous diplomatique majeur.

Les relations commerciales entre les deux pays restent marquées par plusieurs différends, notamment autour des droits de douane et des politiques industrielles. Dans ce contexte, les discussions organisées en France sont observées de près par les milieux économiques internationaux, qui y voient une tentative de stabiliser les relations entre les deux premières économies de la planète.