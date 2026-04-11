Brésil : l’inflation repart à la hausse sous l’effet des prix des carburants

L’inflation annuelle au Brésil a accéléré en mars, dépassant les attentes des analystes, sous l’effet notamment de la hausse des prix des carburants dans un contexte international tendu.

Selon les données officielles, l’augmentation des coûts de transport, en particulier ceux de l’essence, a largement contribué à cette progression. Cette dynamique est en partie liée aux perturbations mondiales des marchés énergétiques, alimentées par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Cette remontée de l’inflation intervient alors que la banque centrale brésilienne avait entamé un cycle de baisse des taux d’intérêt pour soutenir l’économie. Elle pourrait désormais compliquer la poursuite de cette politique monétaire accommodante.

Les économistes restent partagés : certains estiment que la pression inflationniste pourrait se stabiliser à moyen terme, tandis que d’autres craignent une persistance des hausses de prix si les tensions sur l’énergie se prolongent.

Dans un pays où les coûts du transport ont un impact direct sur les prix à la consommation, cette évolution est particulièrement surveillée, tant pour ses conséquences économiques que sociales.

La situation illustre une nouvelle fois la forte dépendance des économies émergentes aux fluctuations des marchés énergétiques mondiaux, et les défis qu’elles posent pour la stabilité des prix.