Espagne : Noelia Castillo, 25 ans, devient la première personne à avoir eu recours à l’euthanasie en raison d’une souffrance psychique

Noelia Castillo, une jeune femme espagnole âgée de 25 ans, est décédée ce jeudi après avoir obtenu le droit de recourir à l’euthanasie, une décision validée par les autorités catalanes puis confirmée par la justice. Son parcours, marqué par une succession d’événements dramatiques, suscite une vive émotion.

Trois ans avant sa mort, elle avait été victime d’une agression sexuelle collective survenue au sein même d’un établissement de santé. Cet événement a profondément altéré son état psychologique.

Par la suite, Noelia Castillo avait tenté de mettre fin à ses jours en se jetant du cinquième étage d’un bâtiment. Elle avait survécu, mais cette chute lui avait causé une paralysie des membres inférieurs, aggravant encore sa situation physique et mentale.

Une demande d’euthanasie validée par les autorités

Face à une souffrance jugée insupportable, la jeune femme avait formulé une demande d’euthanasie. Celle-ci a été examinée dans le cadre de la législation espagnole sur l’aide à mourir, entrée en vigueur en 2021. Après évaluation, les autorités sanitaires de Catalogne ont donné leur accord, décision ensuite confirmée par une juridiction compétente.

Noelia Castillo avait explicitement demandé que ses parents ne soient pas présents lors de la procédure.

Un protocole médical encadré

Le processus d’euthanasie s’est déroulé sur une durée d’environ quinze minutes. Il a été réalisé sous sédation, avec l’administration de trois substances médicamenteuses, conformément aux protocoles médicaux en vigueur en Espagne.

Elle est considérée comme la première personne dans le pays à avoir obtenu l’euthanasie principalement en raison d’une souffrance psychique, un point particulièrement sensible dans le débat public.

Une pratique controversée

Plusieurs pays européens, dont la France, s’interrogent sur l’évolution de leur législation concernant la fin de vie. En Espagne, la loi autorise l’euthanasie sous conditions strictes, incluant l’évaluation médicale et psychologique du patient.

Les demandes fondées sur des troubles psychiques restent rares et particulièrement controversées, en raison des difficultés d’évaluation et des enjeux éthiques qu’elles soulèvent.

Le cas de Noelia Castillo pourrait ainsi devenir une référence dans les discussions futures sur les critères d’accès à l’aide à mourir, notamment lorsque la souffrance mentale est au cœur de la demande.