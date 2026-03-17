L’acteur français Bruno Salomone est décédé dimanche l’âge de 55 ans, des suites d’un cancer.

Détail bouleversant : invité de l’émission C à vous ce mardi, son ami et comédien Guillaume de Tonquédec a confié que Bruno Salomone avait demandé la main de sa compagne Audrey alors qu’il était hospitalisé.

Cette demande aurait été formulée directement sur son lit d’hôpital, et le couple se serait marié peu avant le décès de l’acteur.

L’hommage à Audrey, « une femme incroyable »

Au cours de cette intervention, Guillaume de Tonquédec a également rendu hommage à Audrey, l’épouse de Bruno Salomone. Il l’a décrite comme une femme « incroyable », précisant qu’elle « a tenu la rampe » et qu’elle « n’a jamais craqué » malgré la gravité de la maladie.