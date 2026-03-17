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Bruno Salomone a demandé la main de sa compagne sur son lit de mort

17 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Bruno Salomone a demandé la main de sa compagne sur son lit de mort
Bruno Salomone a demandé la main de sa compagne sur son lit de mort

L’acteur français Bruno Salomone est décédé dimanche l’âge de 55 ans, des suites d’un cancer.

Détail bouleversant : invité de l’émission C à vous ce mardi, son ami et comédien Guillaume de Tonquédec a confié que Bruno Salomone avait demandé la main de sa compagne Audrey alors qu’il était hospitalisé.

Cette demande aurait été formulée directement sur son lit d’hôpital, et le couple se serait marié peu avant le décès de l’acteur.

L’hommage à Audrey, « une femme incroyable »

Au cours de cette intervention, Guillaume de Tonquédec a également rendu hommage à Audrey, l’épouse de Bruno Salomone. Il l’a décrite comme une femme « incroyable », précisant qu’elle « a tenu la rampe » et qu’elle « n’a jamais craqué » malgré la gravité de la maladie.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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