SANTÉ – Deux habitudes alimentaires pour réduire le risque de cancer

De nombreuses études ont confirmé l’existence d’un lien important entre une mauvaise alimentation et le risque de cancer. Il est possible de réduire ce risque en apportant certains changements à son régime alimentaire. En particulier, deux habitudes alimentaires peuvent contribuer de manière significative à la diminution du risque de cancer.

Quelle habitude peut réduire le risque de cancer ?

Réduire la consommation d’alcool : La première recommandation des médecins pour réduire le risque de cancer est de diminuer la consommation d’alcool. En effet, l’alcool est un facteur de risque dont la dangerosité est souvent sous-estimée. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé l’alcool parmi les substances cancérigènes nécessitant une mise en garde. Pourtant, son impact direct sur le développement des cellules cancéreuses et sur plusieurs types de cancers reste méconnu pour beaucoup.

L’alcool agit notamment en :

Endommageant les cellules et affectant leur capacité de régénération.

Provoquant des perturbations hormonales.

Augmentant le risque de cancer du foie et du côlon.

Les experts soulignent que le risque de cancer augmente proportionnellement à la consommation d’alcool. Toutefois, la limite exacte à ne pas dépasser reste inconnue. Ce qui est certain, c’est que plus la consommation est élevée, plus le risque de cancer augmente. Il est donc primordial de réduire autant que possible sa consommation d’alcool afin de protéger le foie et d’éviter d’autres maladies graves.

Limiter la consommation de viandes transformées : Il est essentiel de réduire au maximum la consommation de viandes transformées, telles que les hot-dogs, les saucisses et le bacon. Depuis plusieurs années, les études ont démontré que ces aliments contribuent largement à l’augmentation du risque de cancer, en particulier du cancer du côlon et du rectum. Plusieurs recherches ont examiné l’impact de la quantité de viande transformée consommée sur ce risque. En 2019, une étude a révélé que les personnes consommant 76 grammes de viande rouge transformée par jour avaient un risque accru de 20 % de développer un cancer intestinal, comparé à celles qui en consommaient seulement 21 grammes par jour.

Les raisons pour lesquelles ces viandes sont considérées comme dangereuses incluent :

Leur teneur en nitrates et nitrites, des agents de conservation utilisés pour maintenir la couleur de la viande, qui peuvent devenir toxiques dans l’organisme.

Leur mode de cuisson à haute température, générant des substances toxiques favorisant les mutations cellulaires.

Par conséquent, il est important de les consommer avec modération et de privilégier une alimentation saine et équilibrée.

Quel régime alimentaire privilégier pour prévenir le cancer ?

Réduire la consommation d’alcool et de viandes transformées ne signifie pas suivre un régime strict. Il est en revanche essentiel de privilégier des aliments bénéfiques pour la santé, notamment :

Les fruits et légumes riches en antioxydants.

Les céréales complètes qui favorisent le transit intestinal.

Les protéines maigres, telles que les légumineuses, le poisson et les viandes sans matières grasses.

Enfin, les médecins insistent sur l’importance de la prévention et du dépistage précoce. Il est crucial de consulter un professionnel de santé sans tarder en cas de symptômes inhabituels.