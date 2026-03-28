Théâtre du Soleil : spectacle maintenu malgré une enquête pour violences sexuelles

Malgré une crise majeure liée à des accusations de violences sexuelles, le Théâtre du Soleil a repris ses représentations à la Cartoucherie de Vincennes avec Ici sont les dragons, deuxième époque. Cette reprise intervient alors qu’un audit indépendant sur les conditions de travail doit livrer ses conclusions d’ici la fin du mois, dans un contexte particulièrement tendu pour la compagnie dirigée par Ariane Mnouchkine.

Une fresque historique ambitieuse en pleine polémique

Depuis mi-mars, la troupe joue le second volet de sa grande saga consacrée à l’histoire européenne du XXe siècle. Après une première partie centrée sur la révolution russe de 1917, cette nouvelle création s’intéresse à la période 1918-1933, marquée notamment par la montée du nazisme en Allemagne et la consolidation du régime stalinien en Russie. Sur scène, défilent des figures historiques comme Lénine, Trotski, Staline ou Hitler, dans un spectacle nourri de sources historiques et de documents d’époque.

Fidèle à son esthétique, la compagnie propose une mise en scène singulière : les comédiens, masqués, ne parlent pas directement, leurs voix étant enregistrées en amont et diffusées dans leur langue d’origine, avec un surtitrage en direct. Une trentaine d’acteurs participent à cette fresque, qui mêle théâtre politique et reconstitution historique.

Une institution fragilisée par de graves accusations

Cette reprise artistique se déroule cependant dans un climat lourd. Depuis mars 2025, la compagnie est visée par des accusations de violences sexuelles. Lors d’une audition parlementaire, la comédienne Agathe Pujol a notamment affirmé avoir subi une tentative de viol lorsqu’elle était mineure, évoquant aussi une « pression sexuelle constante ». Des révélations complétées en décembre par une enquête de Mediapart, qui fait état de témoignages concernant huit femmes, anciennes membres ou collaboratrices de la troupe.

Deux anciens comédiens sont mis en cause pour des faits présumés entre 2010 et 2025, accusations qu’ils contestent. Une enquête judiciaire pour « viol sur mineur de 15 ans et agression sexuelle » a été ouverte, selon le parquet de Paris.

Face à cette situation, un audit externe a été lancé à la demande du ministère de la Culture afin d’évaluer les conditions de travail au sein du Théâtre du Soleil. Ses conclusions, très attendues, doivent être rendues publiques prochainement. Ariane Mnouchkine a assuré vouloir « faire connaître les conclusions », tout en se disant « prête à présenter toutes les excuses légitimement attendues par les victimes ».

Mais cette reprise ne fait pas l’unanimité. Interrogée par l’AFP, Agathe Pujol se dit « choquée » par le maintien du spectacle, estimant qu’une pause aurait permis une remise en question plus profonde. Une critique qui illustre les tensions persistantes autour d’une institution historique, aujourd’hui confrontée à une crise majeure.