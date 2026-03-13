Chaque année en France, des centaines de millions de baskets finissent à la poubelle. Face à ce gaspillage massif, l’association Sneak’CoeurZ s’est donné une mission simple : récupérer ces chaussures usagées pour les remettre en état et les remettre sur le marché à prix réduit. Une initiative à la fois écologique et sociale qui séduit de plus en plus d’adeptes.

Donner une seconde vie aux baskets jetées

Selon un reportage diffusé sur France 2, environ 300 millions de paires de baskets sont jetées chaque année dans l’Hexagone. Pour limiter ce gaspillage, Sneak’CoeurZ collecte des chaussures usées, les trie puis tente d’en restaurer un maximum. « Notre idée pour la France, c’est de sauver des millions de paires de baskets qui partent à la poubelle chaque année », expliquent les membres de l’association dans ce reportage.

Dans leur atelier, surnommé « la clinique des baskets », les équipes nettoient, désinfectent et réparent les chaussures récupérées. Après un passage à la vapeur pour éliminer les bactéries, les matériaux sont brossés, les semelles traitées et les petites imperfections corrigées. Certaines paires trop abîmées sont toutefois écartées, notamment lorsque les semelles sont percées. Chaque mois, environ 400 paires ainsi reconditionnées repartent dans le circuit, revendues entre 15 et 60 euros selon leur état.

Un projet écologique et social qui séduit les jeunes

Au-delà du reconditionnement, Sneak’CoeurZ cherche aussi à sensibiliser le public à la durée de vie des chaussures. L’association organise régulièrement des ateliers pour apprendre à nettoyer ou réparer ses baskets avec des produits simples comme le savon de Marseille, le vinaigre blanc ou le bicarbonate de soude.

Créée en 2020 par Mohamed Boukhatem et son épouse, l’initiative a également une dimension sociale. Selon les informations de la Ville de Paris, la structure fonctionne comme un chantier d’insertion et emploie plus d’une vingtaine de personnes, dont plusieurs en parcours de réinsertion professionnelle. Avec sa boutique parisienne ouverte en 2025 et un site de vente en ligne annoncé pour la fin mars, Sneak’CoeurZ espère désormais étendre son modèle à l’échelle nationale et éviter que des millions de baskets encore utilisables ne finissent au rebut.