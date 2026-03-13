Mise en ligne le 11 mars sur Prime Video, Scarpetta transpose enfin à l’écran l’héroïne de Patricia Cornwell, célèbre médecin légiste apparue pour la première fois dans les romans il y a près de quatre décennies. Portée par Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Ariana DeBose, Bobby Cannavale et Simon Baker, la série policière ne laisse visiblement personne indifférent : entre emballement critique et rejet franc, son accueil est particulièrement contrasté.

Nicole Kidman en médecin légiste dans une intrigue à double temporalité

Créée par Elizabeth Sarnoff, la série mêle plusieurs livres de Patricia Cornwell et suit Kay Scarpetta à deux moments de sa vie : au début de sa carrière, puis près de trente ans plus tard, alors qu’une nouvelle affaire semble faire écho à une enquête fondatrice de son passé. Le récit repose donc sur deux lignes temporelles, avec une distribution dédoublée pour certains personnages.

Sur le papier, la proposition a de quoi séduire : Nicole Kidman tient le rôle principal, Jamie Lee Curtis joue sa sœur Dorothy, Ariana DeBose interprète sa nièce Lucy, tandis que Simon Baker campe Benton Wesley et Bobby Cannavale, Pete Marino. Le Parisien souligne aussi la solidité du trio féminin et la performance remarquée de Rosy McEwen, qui incarne une Scarpetta plus jeune avec une ressemblance troublante avec Nicole Kidman.

Des critiques élogieuses… et d’autres très sévères

C’est surtout sur sa qualité d’ensemble que Scarpetta divise. Du côté des enthousiastes, Variety salue une série « sensationnelle » à la narration très maîtrisée, tandis que The Wrap estime que Nicole Kidman y trouve son meilleur rôle à la télévision depuis longtemps. Le New York Times, plus nuancé, juge l’ensemble captivant malgré une dimension feuilletonnante parfois trop marquée.

À l’inverse, plusieurs médias se montrent nettement plus durs. The Guardian fustige un drame confus et désordonné, là où IndieWire décrit une série étrange sans être vraiment mémorable. Télérama, de son côté, parle d’un thriller mal assemblé. Même chez les spectateurs, les réactions paraissent aussi tranchées : certains disent avoir enchaîné les huit épisodes, d’autres assurent avoir décroché très vite.

Une chose est déjà certaine : Prime Video ne semble pas vouloir s’arrêter là. Selon Deadline, une deuxième saison a été commandée avant même la diffusion de la première. Scarpetta n’a donc peut-être pas convaincu tout le monde, mais elle a déjà obtenu le droit de poursuivre son autopsie télévisuelle.