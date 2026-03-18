Depuis plus de vingt ans, le street-artiste Banksy intrigue autant qu’il fascine. Connu pour ses pochoirs engagés apparus sur les murs de Londres, New York ou Kiev, l’artiste britannique a construit sa renommée sur un mystère soigneusement entretenu : personne ne connaît officiellement son identité. Une enquête publiée par l’agence Reuters en mars 2026 relance pourtant le débat en affirmant avoir identifié l’homme derrière ce pseudonyme.

Une enquête relance le mystère autour du graffeur

Selon une longue investigation menée par Reuters, Banksy pourrait être Robin Gunningham, un homme né à Bristol en 1973, une hypothèse déjà évoquée par le passé. L’agence de presse affirme être parvenue à cette conclusion après une année de recherches consacrées à retracer le parcours du célèbre artiste.

Depuis la fin des années 1990, Banksy s’est imposé comme l’une des figures majeures du street art grâce à ses fresques mêlant satire politique, humour noir et critique sociale. Ses œuvres – comme la célèbre Petite fille au ballon ou l’image d’un manifestant lançant un bouquet de fleurs – ont fait le tour du monde. Pourtant, malgré la multiplication des enquêtes journalistiques et des spéculations, aucune identité n’a jamais été officiellement confirmée.

Un anonymat devenu marque de fabrique

Ce mystère constitue l’un des éléments centraux de la stratégie artistique de Banksy. L’anonymat lui permet d’échapper aux poursuites liées aux graffitis illégaux, mais aussi de détourner l’attention du public vers les œuvres plutôt que vers la personnalité de l’artiste. Comme l’a rappelé son avocat Mark Stephens à Reuters, cette discrétion protège également sa liberté d’expression, notamment face à des sujets politiques ou sociaux sensibles.

Mais cette invisibilité alimente aussi les critiques. Certains artistes et galeristes estiment que Banksy bénéficie d’une forme de tolérance dont d’autres graffeurs ne profitent pas. Dans les colonnes du magazine Vice, le street-artiste David Speed résumait cette frustration : « Quand un artiste de rue fait ça, c’est du vandalisme. Quand c’est Banksy, c’est de l’art. »

Un mystère qui vaut aussi de l’or

Au-delà de la fascination qu’il suscite, le mystère Banksy s’avère aussi très lucratif. D’après Reuters, la revente de ses œuvres sur le marché secondaire aurait généré environ 250 millions d’euros depuis 2015, preuve de l’engouement mondial pour son travail.

L’artiste lui-même n’ignore pas cette contradiction entre engagement et succès commercial. Dans un entretien accordé à Time Magazine en 2010, il reconnaissait avec ironie cette ambiguïté : « Je m’autopersuade que mon art sert à promouvoir une contestation. Mais peut-être que je me sers de contestation pour promouvoir mon art. »

Qu’elle soit confirmée ou non, la révélation avancée par Reuters ne met donc pas fin à la légende. Car pour beaucoup, le véritable pouvoir de Banksy réside précisément dans cette absence de visage, devenue l’une des signatures les plus reconnaissables de l’art contemporain.