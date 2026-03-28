Le Paradox Museum Paris propose une nouvelle expérience immersive au printemps

À l’approche des vacances de printemps et des nombreux week-ends prolongés de mai, une expérience immersive attire l’attention au cœur de Paris. Installé dans le 9e arrondissement, le Paradox Museum propose une visite ludique et sensorielle qui joue avec les perceptions et les certitudes. Pour la saison, le lieu enrichit son parcours avec une nouvelle thématique inspirée d’une question universelle : celle de l’œuf ou de la poule. Une manière originale de redécouvrir ce musée déjà réputé pour ses illusions et ses installations déroutantes.

Une nouvelle expérience autour du célèbre paradoxe de l’œuf et de la poule

Cette saison, le musée intègre une dimension supplémentaire à son parcours en s’appuyant sur ce paradoxe bien connu. L’idée n’est pas seulement de poser la question, mais d’en faire un fil conducteur à travers certaines installations. Le visiteur est ainsi invité à douter de ce qu’il voit, à observer différemment et à remettre en question ses repères habituels. Cette thématique s’ajoute aux expériences déjà présentes, centrées sur les illusions d’optique, les jeux d’échelle et les contradictions visuelles.

Pour accompagner cette nouveauté, un parcours interactif a été imaginé : plusieurs étapes disséminées dans le musée encouragent les visiteurs à explorer activement les espaces. Ce jeu de réflexion, accessible à tous, transforme la visite en enquête visuelle, avec à la clé une surprise finale pour les plus attentifs. Une façon d’inciter chacun à ralentir et à regarder autrement les installations.

Une sortie immersive et accessible pour tous les publics

Avec plus de 90 expériences proposées, le Paradox Museum se positionne comme une activité à la fois divertissante et accessible, adaptée aussi bien aux familles qu’aux groupes d’amis ou aux couples. L’expérience repose autant sur l’émerveillement que sur l’interaction : certaines salles, comme la célèbre pièce “zéro gravité”, mettent à l’épreuve les sens et offrent des mises en scène spectaculaires à immortaliser.

Au-delà du parcours, le lieu développe aussi une dimension conviviale, avec des espaces gourmands et des options complémentaires pour prolonger la visite. Déjà fréquenté par plusieurs millions de visiteurs dans le monde, le concept séduit par sa capacité à mêler science, illusion et divertissement. Pour ce printemps, il s’impose comme une alternative originale aux sorties culturelles plus classiques, en proposant une exploration où la réalité semble constamment se dérober.