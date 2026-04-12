Jacques Witt, photographe de l’Élysée et de l’Histoire, est mort à 68 ans

Figure discrète mais essentielle du photojournalisme français, Jacques Witt s’est éteint à l’âge de 68 ans. Longtemps photographe à l’agence Sipa Press, il a immortalisé des moments clés de l’histoire contemporaine, tout en suivant de près la vie politique française depuis l’Élysée. Sa disparition a suscité de nombreux hommages dans le monde des médias et au sommet de l’État.

Un témoin privilégié des grands événements mondiaux

Au fil de sa carrière, Jacques Witt s’est imposé comme un observateur attentif des bouleversements du monde. Selon l’AFP, il a couvert des événements majeurs comme la chute du mur de Berlin, la libération de Nelson Mandela ou encore la première guerre du Golfe. Il était également présent lors des tensions en Nouvelle-Calédonie dans les années 1980, témoignant de sa capacité à se rendre au cœur des zones sensibles.

L’Association de la presse présidentielle (APP) rappelle dans un communiqué qu’il avait débuté aux Dernières Nouvelles d’Alsace avant de rejoindre Sipa Press. Elle salue un “collègue consciencieux et dévoué mais aussi un homme curieux de tout, au regard aiguisé”. Son parcours l’a conduit à parcourir le monde, appareil en main, pour capter des images devenues emblématiques.

Un regard incontournable sur la vie politique française

Jacques Witt était aussi une figure incontournable de l’Élysée, qu’il a couvert de François Mitterrand jusqu’à Emmanuel Macron, comme le souligne l’APP. Son travail a contribué à façonner la mémoire visuelle de plusieurs décennies de vie politique française. Parmi ses clichés les plus marquants figure la poignée de main entre François Mitterrand et Helmut Kohl en 1984, devenue une image forte de la réconciliation franco-allemande.

Dans un hommage publié sur Instagram, Emmanuel Macron a salué, selon l’AFP, “un témoin de l’histoire” dont le regard, la patience et le courage ont marqué le photojournalisme. De son côté, l’agence Sipa Press a fait part de son émotion en évoquant la perte d’un “photographe et ami”. Derrière ses images, Jacques Witt laisse le souvenir d’un professionnel respecté et d’un homme profondément engagé dans son métier.