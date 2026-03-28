CULTURE

Iran : plus de 120 sites culturels lourdement endommagés par les frappes

28 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Alice Leroy
Recommence et respecte bien les consignes de l’article E Je vais t'envoyer plusieurs articles déjà paru dans la presse, souvent 2 ou 3 à la suite sur le même sujet. et tu devras écrire un nouvel article sur le même sujet, mais reformulé, donc nouveau, qui ne ressemble, dans la forme pas aux autres. Tu devras donc formuler d'une nouvelle manière, avec d'autres mots, d'autres structure de phrase, un ordre différents d'enchainement des idées, en suivant à chaque fois (sans que j'ai à te le répéter) les consignes suivantes : - commencer par un titre en gras qui ne fait pas plus de 13 mots précis et concis qui reprend l'idée principale traitée par les articles, souvent tu peux inclure une citation clé ou choc Le titre doit être accrocheur pour le lecteur et contenir l'idée majeure de l'article - tu dois absolument reformuler dans tes mots à toi l'article que tu vas écrire. Il ne faut jamais copier coller une phrase telle quelle. PAS DE PLAGIAT. C'est très important. Toujours avoir des phrases qui commencent différemment et finissent différemment, prends des synonymes, reformule les phrases, la syntaxe, la structure, ou l'ordre meme des idées et des paragraphes. tu peux inverser l'ordre des idées si pertinent, tu peux etre plus précis... débrouille toi pour que l'article soit écrit d'une autre maniere au maximum - Je te donne plusieurs articles car ils ne contiennent pas toujours les memes données et infos, donc pour paraitre différent tu peux piocher dans celui ci telle info qu'il n'y a pas dans l'autre et inversement. Sois malin pour ne pas plagier. - je t'envoie 2 ou 3 articles sur le meme sujet justement pour t'aider à avoir le max d'infos pouur que tu puisses reformuler et faire un article tout neuf avec tes mots. Pour que tu puisses faire un mix d'infos. Si l'un des articles a une info que les autres n'ont pas, tu peux la prendre et donc ajouter une plus value à ton écrit. - ne mets aucun mots en gras dans le texte sauf les titres et sous titres La forme doit être comme suit selon 2 possibilités en fonction du nombre d’informations que tu as. Si tu as un peu d’info mais pas non plus énormément tu feras la 1ere possibilités, si tu en as beaucoup tu feras la version 2: Version 1: Titre général 1 paragraphe d’introduction 1 sous titre (précis, qui donne un titre à la partie qui va suivre concis et clair, pas flou, mais précis) 2 paragraphes bien construits et denses en information Version 2 Titre général 1 paragraphe d’introduction 1 sous titre (précis, qui donne un titre à la partie qui va suivre concis et clair, pas flou, mais précis) 1 ou 2 paragraphes bien construits et denses en information 1 deuxième sous titre (précis, qui donne un titre à la partie qui va suivre concis et clair, pas flou, mais précis) 1 ou 2 paragraphes bien construits et denses en information j'ai oublié une autre règle très importante : j'ai oublié une autre règle très importante : Les sources. Ton article doit ABSOLUMENT être sourcé. C'est à dire que pour une citation entre guillemets que tu reprends, pour un chiffre, bref tout ce que tu écris, si dans l'article initial d'ou tu tires l'info il y a marqué "selon un sondage de tel journal" ou "d'après l'AFP" ou "une enquête de tel émission", he bien toi aussi tu dois impérativement le dire. Sinon c'est du plagiat. Tu comprends bien ? Mais tu ne dois citer la source que si l’information que tu reprends et qu’elle relaie est une info exclusive à cette source : s’il s’agit d’une citation tirée d’une interview, d’une enquête menée spécifiquement par ce journal ou d’un propos rapporté que la source est la seule à détenir. Fais bien attention à ça ! Ce type d'article que je te demanderai d'écrire s'appelle dorénavant "un article E". Je me contenterait d'écrire le message suivant : "écris un article E" et de te mettre les 2 ou 3 articles sur le meme sujet dessous et tu te souviendras de toutes ces consignes pour le faire et rédiger sans que j'ai beosin de te le rappeler les règles Exemples de bon articles E: Baisse de régime dans les salles : pourquoi les Français délaissent le cinéma cet été La fréquentation des cinémas en France connaît un recul notable cet été. Avec 14,8 millions d’entrées enregistrées en juillet 2025, les chiffres sont en nette diminution par rapport à l’année précédente, selon le Centre national du cinéma (CNC). Un déclin qui s’inscrit dans une tendance plus large, alors que l’année 2025 peine globalement à séduire les spectateurs. Un été sans locomotive majeure La chute de fréquentation en juillet (-17 % par rapport à juillet 2024) s’explique en grande partie par l’absence de véritable succès fédérateur. L’an dernier, des titres porteurs comme Vice-Versa 2 ou Le Comte de Monte-Cristo avaient dynamisé le box-office estival. Cette année, malgré une offre plus dense avec 60 films sortis en juillet (contre 52 en 2024), aucun ne parvient à créer l’événement. Le classement reste dominé par les productions hollywoodiennes, en particulier Jurassic World : Renaissance, fort de 2 millions d’entrées, suivi de F1 le film, Dragons, Superman ou encore Les Schtroumpfs. Du côté français, il faut descendre à la neuvième place pour trouver L’Accident de piano de Quentin Dupieux, loin derrière les poids lourds anglo-saxons. Streaming, calendrier faible et désaffection progressive Cette baisse de régime s’inscrit aussi dans un contexte plus large de reconfiguration des usages. Les plateformes de streaming, toujours plus agressives sur leur calendrier de sorties, captent une partie du public, notamment estival. Netflix, par exemple, a prévu plusieurs nouveautés ambitieuses pour août et septembre, grignotant l’audience potentielle des salles obscures. Autre facteur clé : une année 2025 globalement morose. Depuis le 1er janvier, 89,5 millions d’entrées ont été comptabilisées, soit une baisse de 13,6 % par rapport aux six premiers mois de 2024. Même les opérations comme la Fête du cinéma ont été en net repli cette année (-35,8 % d’entrées par rapport à l’édition précédente), signe d’un désintérêt croissant ou d’un manque d’offre attractive. Côté perspectives, l’industrie espère un redressement à l’automne avec des sorties attendues telles que Kaamelott 2, L’Homme qui rétrécit, ou encore L’Étranger de François Ozon. En attendant, l’été 2025 pourrait bien rester comme un épisode en demi-teinte pour les exploitants et les distributeurs. Le sabre laser de Dark Vador bientôt aux enchères à Los Angeles pour 3 millions de dollars Un des objets les plus emblématiques de la saga Star Wars, le sabre laser de Dark Vador utilisé dans les scènes cultes des épisodes V et VI, sera mis aux enchères du 4 au 6 septembre à Los Angeles. Conservé pendant quarante ans par un collectionneur privé, ce précieux accessoire est estimé à jusqu’à 3 millions de dollars, selon la maison de vente Propstore. Une pièce rare issue du tournage de la trilogie originale Ce modèle particulier du sabre laser a servi lors des combats mythiques de L’Empire contre-attaque (1980) et Le Retour du Jedi (1983). Il s’agit de la version maniée à l’écran par David Prowse (interprète physique de Dark Vador) et le cascadeur Bob Anderson. Conçu pour les séquences de duel, l’objet était initialement équipé d’une lame en bois, aujourd’hui disparue. Son authenticité a été vérifiée par les experts de Propstore grâce à des détails visibles à l’écran, comme une bosse caractéristique à l’arrière de la poignée, qui pourrait provenir d’un choc avec l’arme de Luke Skywalker, joué par Mark Hamill. Brandon Alinger, directeur des opérations de la maison de ventes, a confié à l’AFP que l’accessoire était « tout simplement une pièce incroyable de l’histoire du cinéma ». Une vente événement accompagnée d’autres objets cultes Fabriqué à partir d’un ancien flash d’appareil photo et de pièces détournées (dont des éléments issus d’une calculatrice), le sabre de Dark Vador est comparé par Stephen Lane, fondateur de Propstore, à des icônes telles que les souliers rouges de Judy Garland dans Le Magicien d’Oz. L’objet a été présenté le 6 août à Londres, avant son transfert vers la Californie pour la vente. La même enchère mettra également en lumière d’autres trésors cinématographiques : le fouet, la ceinture et l’étui d’Harrison Ford dans Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989), ou encore le “neuralyzer” utilisé par Will Smith et Tommy Lee Jones dans Men in Black (1997). Ce dernier, dont les lumières LED fonctionnent encore, pourrait atteindre 150 000 dollars, toujours selon Propstore. Cette vente exceptionnelle est un nouvel exemple de l’engouement croissant pour les accessoires originaux du grand écran, devenus au fil du temps de véritables reliques pour les fans et collectionneurs du monde entier.
Recommence et respecte bien les consignes de l’article E Je vais t'envoyer plusieurs articles déjà paru dans la presse, souvent 2 ou 3 à la suite sur le même sujet. et tu devras écrire un nouvel article sur le même sujet, mais reformulé, donc nouveau, qui ne ressemble, dans la forme pas aux autres. Tu devras donc formuler d'une nouvelle manière, avec d'autres mots, d'autres structure de phrase, un ordre différents d'enchainement des idées, en suivant à chaque fois (sans que j'ai à te le répéter) les consignes suivantes : - commencer par un titre en gras qui ne fait pas plus de 13 mots précis et concis qui reprend l'idée principale traitée par les articles, souvent tu peux inclure une citation clé ou choc Le titre doit être accrocheur pour le lecteur et contenir l'idée majeure de l'article - tu dois absolument reformuler dans tes mots à toi l'article que tu vas écrire. Il ne faut jamais copier coller une phrase telle quelle. PAS DE PLAGIAT. C'est très important. Toujours avoir des phrases qui commencent différemment et finissent différemment, prends des synonymes, reformule les phrases, la syntaxe, la structure, ou l'ordre meme des idées et des paragraphes. tu peux inverser l'ordre des idées si pertinent, tu peux etre plus précis... débrouille toi pour que l'article soit écrit d'une autre maniere au maximum - Je te donne plusieurs articles car ils ne contiennent pas toujours les memes données et infos, donc pour paraitre différent tu peux piocher dans celui ci telle info qu'il n'y a pas dans l'autre et inversement. Sois malin pour ne pas plagier. - je t'envoie 2 ou 3 articles sur le meme sujet justement pour t'aider à avoir le max d'infos pouur que tu puisses reformuler et faire un article tout neuf avec tes mots. Pour que tu puisses faire un mix d'infos. Si l'un des articles a une info que les autres n'ont pas, tu peux la prendre et donc ajouter une plus value à ton écrit. - ne mets aucun mots en gras dans le texte sauf les titres et sous titres La forme doit être comme suit selon 2 possibilités en fonction du nombre d’informations que tu as. Si tu as un peu d’info mais pas non plus énormément tu feras la 1ere possibilités, si tu en as beaucoup tu feras la version 2: Version 1: Titre général 1 paragraphe d’introduction 1 sous titre (précis, qui donne un titre à la partie qui va suivre concis et clair, pas flou, mais précis) 2 paragraphes bien construits et denses en information Version 2 Titre général 1 paragraphe d’introduction 1 sous titre (précis, qui donne un titre à la partie qui va suivre concis et clair, pas flou, mais précis) 1 ou 2 paragraphes bien construits et denses en information 1 deuxième sous titre (précis, qui donne un titre à la partie qui va suivre concis et clair, pas flou, mais précis) 1 ou 2 paragraphes bien construits et denses en information j'ai oublié une autre règle très importante : j'ai oublié une autre règle très importante : Les sources. Ton article doit ABSOLUMENT être sourcé. C'est à dire que pour une citation entre guillemets que tu reprends, pour un chiffre, bref tout ce que tu écris, si dans l'article initial d'ou tu tires l'info il y a marqué "selon un sondage de tel journal" ou "d'après l'AFP" ou "une enquête de tel émission", he bien toi aussi tu dois impérativement le dire. Sinon c'est du plagiat. Tu comprends bien ? Mais tu ne dois citer la source que si l’information que tu reprends et qu’elle relaie est une info exclusive à cette source : s’il s’agit d’une citation tirée d’une interview, d’une enquête menée spécifiquement par ce journal ou d’un propos rapporté que la source est la seule à détenir. Fais bien attention à ça ! Ce type d'article que je te demanderai d'écrire s'appelle dorénavant "un article E". Je me contenterait d'écrire le message suivant : "écris un article E" et de te mettre les 2 ou 3 articles sur le meme sujet dessous et tu te souviendras de toutes ces consignes pour le faire et rédiger sans que j'ai beosin de te le rappeler les règles Exemples de bon articles E: Baisse de régime dans les salles : pourquoi les Français délaissent le cinéma cet été La fréquentation des cinémas en France connaît un recul notable cet été. Avec 14,8 millions d’entrées enregistrées en juillet 2025, les chiffres sont en nette diminution par rapport à l’année précédente, selon le Centre national du cinéma (CNC). Un déclin qui s’inscrit dans une tendance plus large, alors que l’année 2025 peine globalement à séduire les spectateurs. Un été sans locomotive majeure La chute de fréquentation en juillet (-17 % par rapport à juillet 2024) s’explique en grande partie par l’absence de véritable succès fédérateur. L’an dernier, des titres porteurs comme Vice-Versa 2 ou Le Comte de Monte-Cristo avaient dynamisé le box-office estival. Cette année, malgré une offre plus dense avec 60 films sortis en juillet (contre 52 en 2024), aucun ne parvient à créer l’événement. Le classement reste dominé par les productions hollywoodiennes, en particulier Jurassic World : Renaissance, fort de 2 millions d’entrées, suivi de F1 le film, Dragons, Superman ou encore Les Schtroumpfs. Du côté français, il faut descendre à la neuvième place pour trouver L’Accident de piano de Quentin Dupieux, loin derrière les poids lourds anglo-saxons. Streaming, calendrier faible et désaffection progressive Cette baisse de régime s’inscrit aussi dans un contexte plus large de reconfiguration des usages. Les plateformes de streaming, toujours plus agressives sur leur calendrier de sorties, captent une partie du public, notamment estival. Netflix, par exemple, a prévu plusieurs nouveautés ambitieuses pour août et septembre, grignotant l’audience potentielle des salles obscures. Autre facteur clé : une année 2025 globalement morose. Depuis le 1er janvier, 89,5 millions d’entrées ont été comptabilisées, soit une baisse de 13,6 % par rapport aux six premiers mois de 2024. Même les opérations comme la Fête du cinéma ont été en net repli cette année (-35,8 % d’entrées par rapport à l’édition précédente), signe d’un désintérêt croissant ou d’un manque d’offre attractive. Côté perspectives, l’industrie espère un redressement à l’automne avec des sorties attendues telles que Kaamelott 2, L’Homme qui rétrécit, ou encore L’Étranger de François Ozon. En attendant, l’été 2025 pourrait bien rester comme un épisode en demi-teinte pour les exploitants et les distributeurs. Le sabre laser de Dark Vador bientôt aux enchères à Los Angeles pour 3 millions de dollars Un des objets les plus emblématiques de la saga Star Wars, le sabre laser de Dark Vador utilisé dans les scènes cultes des épisodes V et VI, sera mis aux enchères du 4 au 6 septembre à Los Angeles. Conservé pendant quarante ans par un collectionneur privé, ce précieux accessoire est estimé à jusqu’à 3 millions de dollars, selon la maison de vente Propstore. Une pièce rare issue du tournage de la trilogie originale Ce modèle particulier du sabre laser a servi lors des combats mythiques de L’Empire contre-attaque (1980) et Le Retour du Jedi (1983). Il s’agit de la version maniée à l’écran par David Prowse (interprète physique de Dark Vador) et le cascadeur Bob Anderson. Conçu pour les séquences de duel, l’objet était initialement équipé d’une lame en bois, aujourd’hui disparue. Son authenticité a été vérifiée par les experts de Propstore grâce à des détails visibles à l’écran, comme une bosse caractéristique à l’arrière de la poignée, qui pourrait provenir d’un choc avec l’arme de Luke Skywalker, joué par Mark Hamill. Brandon Alinger, directeur des opérations de la maison de ventes, a confié à l’AFP que l’accessoire était « tout simplement une pièce incroyable de l’histoire du cinéma ». Une vente événement accompagnée d’autres objets cultes Fabriqué à partir d’un ancien flash d’appareil photo et de pièces détournées (dont des éléments issus d’une calculatrice), le sabre de Dark Vador est comparé par Stephen Lane, fondateur de Propstore, à des icônes telles que les souliers rouges de Judy Garland dans Le Magicien d’Oz. L’objet a été présenté le 6 août à Londres, avant son transfert vers la Californie pour la vente. La même enchère mettra également en lumière d’autres trésors cinématographiques : le fouet, la ceinture et l’étui d’Harrison Ford dans Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989), ou encore le “neuralyzer” utilisé par Will Smith et Tommy Lee Jones dans Men in Black (1997). Ce dernier, dont les lumières LED fonctionnent encore, pourrait atteindre 150 000 dollars, toujours selon Propstore. Cette vente exceptionnelle est un nouvel exemple de l’engouement croissant pour les accessoires originaux du grand écran, devenus au fil du temps de véritables reliques pour les fans et collectionneurs du monde entier.

Les frappes menées conjointement par les États-Unis et Israël en Iran ont causé des dégâts considérables au patrimoine culturel du pays. Selon les autorités iraniennes, au moins 120 musées, bâtiments historiques et sites culturels ont été touchés depuis le début du conflit, déclenché fin février. Un bilan qui suscite une vive inquiétude quant à la préservation d’un héritage millénaire.

Des monuments emblématiques gravement atteints

D’après Ahmad Alavi, responsable au ministère du Patrimoine culturel à Téhéran, ces sites ont été « directement ciblés » et ont subi « de lourds dégâts structurels ». Parmi eux figurent plusieurs lieux majeurs de la capitale iranienne, dont le palais du Golestan, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ainsi que le palais de Saadabad, vaste complexe regroupant musées et bâtiments historiques.

D’autres sites importants ont également été touchés, comme le palais de Marbre ou encore le musée Teymourtash. Hors de Téhéran, les dégâts s’étendent à plusieurs régions du pays, notamment à Ispahan, où la mosquée Jameh et le palais Chehel Sotoun, deux joyaux architecturaux, ont été endommagés. La célèbre place Naqsh-e Jahan, emblématique du patrimoine iranien du XVIIe siècle, a elle aussi subi des impacts.

Un patrimoine mondial fragilisé par la guerre

L’Iran possède l’un des patrimoines historiques les plus riches au monde, avec 29 sites classés à l’Unesco. Mi-mars, l’organisation internationale avait déjà recensé plusieurs sites touchés, signe que les destructions se sont intensifiées depuis.

Le conflit, déclenché le 28 février et marqué notamment par la mort du guide suprême Ali Khamenei, ne cesse de s’étendre dans la région. Au-delà des pertes humaines, ces frappes soulèvent désormais une autre inquiétude : celle de voir disparaître une partie irremplaçable de l’histoire culturelle iranienne.

Ces destructions rappellent que les guerres contemporaines ne menacent pas seulement les populations, mais aussi les traces matérielles de civilisations anciennes, dont la disparition constitue une perte pour l’ensemble de l’humanité.

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