Iran : plus de 120 sites culturels lourdement endommagés par les frappes

Les frappes menées conjointement par les États-Unis et Israël en Iran ont causé des dégâts considérables au patrimoine culturel du pays. Selon les autorités iraniennes, au moins 120 musées, bâtiments historiques et sites culturels ont été touchés depuis le début du conflit, déclenché fin février. Un bilan qui suscite une vive inquiétude quant à la préservation d’un héritage millénaire.

Des monuments emblématiques gravement atteints

D’après Ahmad Alavi, responsable au ministère du Patrimoine culturel à Téhéran, ces sites ont été « directement ciblés » et ont subi « de lourds dégâts structurels ». Parmi eux figurent plusieurs lieux majeurs de la capitale iranienne, dont le palais du Golestan, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ainsi que le palais de Saadabad, vaste complexe regroupant musées et bâtiments historiques.

D’autres sites importants ont également été touchés, comme le palais de Marbre ou encore le musée Teymourtash. Hors de Téhéran, les dégâts s’étendent à plusieurs régions du pays, notamment à Ispahan, où la mosquée Jameh et le palais Chehel Sotoun, deux joyaux architecturaux, ont été endommagés. La célèbre place Naqsh-e Jahan, emblématique du patrimoine iranien du XVIIe siècle, a elle aussi subi des impacts.

Un patrimoine mondial fragilisé par la guerre

L’Iran possède l’un des patrimoines historiques les plus riches au monde, avec 29 sites classés à l’Unesco. Mi-mars, l’organisation internationale avait déjà recensé plusieurs sites touchés, signe que les destructions se sont intensifiées depuis.

Le conflit, déclenché le 28 février et marqué notamment par la mort du guide suprême Ali Khamenei, ne cesse de s’étendre dans la région. Au-delà des pertes humaines, ces frappes soulèvent désormais une autre inquiétude : celle de voir disparaître une partie irremplaçable de l’histoire culturelle iranienne.

Ces destructions rappellent que les guerres contemporaines ne menacent pas seulement les populations, mais aussi les traces matérielles de civilisations anciennes, dont la disparition constitue une perte pour l’ensemble de l’humanité.