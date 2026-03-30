C’était un 30 mars : Découverte de la civilisation minoenne en Crète

Le 30 mars 1900, l’archéologue britannique Arthur Evans met au jour à Cnossos, au cœur de la Crète, une abondante série de tablettes d’argile qui vont révéler au monde l’existence d’une brillante civilisation de l’âge du bronze jusque-là largement méconnue. En fouillant ce vaste site palatial, il comprend qu’il ne s’agit pas de simples vestiges grecs, mais des traces d’une culture bien plus ancienne, qu’il baptise « minoenne » en référence au roi légendaire Minos, associé au labyrinthe et au Minotaure.

Une civilisation brillante surgie de l’oubli

Développée en Crète entre environ 2700 et 1200 avant notre ère, la civilisation minoenne a rayonné sur une partie de la mer Égée, profitant de la position stratégique de l’île entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Elle se distingue par ses palais complexes, ses fresques colorées, ses réseaux d’échanges maritimes et une organisation raffinée qui tranche avec l’image longtemps véhiculée d’une préhistoire méditerranéenne rudimentaire. Cnossos, Phaistos ou Malia témoignent d’un monde urbain, commerçant et artistique, dont l’apogée se situe entre le IIe millénaire et le milieu du XVe siècle avant J.-C.

Les tablettes découvertes par Evans ont renforcé le mystère autant qu’elles ont éclairé cette civilisation. Les Minoens utilisaient en effet deux systèmes d’écriture, le Linéaire A et le Linéaire B. Le second a fini par être déchiffré au XXe siècle et correspond à une forme ancienne du grec, surtout liée à la période mycénienne. En revanche, le Linéaire A demeure encore aujourd’hui indéchiffré, ce qui entretient une part d’ombre sur la langue proprement minoenne et sur une partie de son administration.

Arthur Evans, entre révélation et reconstitution

En ouvrant le chantier de Cnossos en 1900, Arthur Evans ne se contente pas d’exhumer des ruines : il donne un nom, une chronologie et une cohérence à un ensemble culturel entier. Avec ses collaborateurs, il dégage rapidement une grande partie du palais et accumule objets, poteries, fresques et inscriptions. Son travail fonde véritablement l’archéologie minoenne et permet d’inscrire la Crète dans l’histoire des grandes civilisations antiques de la Méditerranée.

Mais cette découverte s’accompagne aussi de controverses. Emporté par son enthousiasme, Evans reconstruit une partie du palais avec du béton et propose des restitutions parfois très libres, comme certaines colonnes rouges ou des fresques célèbres. Ces choix ont été vivement critiqués par les archéologues ultérieurs, qui lui reprochent d’avoir mêlé science et imagination. Il n’en reste pas moins que le 30 mars 1900 marque une date capitale : celle où, sous la terre crétoise, réapparaît l’une des plus fascinantes civilisations de l’Antiquité.