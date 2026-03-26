C’était un 26 mars : L’Empire romain mis aux enchères

Le 26 mars 193, Rome sombre dans une scène politique inimaginable : après l’assassinat de l’empereur Pertinax par les prétoriens, le pouvoir impérial est pratiquement vendu au plus offrant. En quelques heures, l’autorité suprême de l’Empire romain cesse d’apparaître comme une dignité sacrée pour devenir l’enjeu d’un marchandage militaire, révélant au grand jour la profonde corruption du régime.

La chute brutale de Pertinax

Fils d’un ancien esclave affranchi enrichi dans le commerce, Pertinax avait pourtant tout du serviteur compétent de l’État. Bon administrateur, formé dans les armées du Danube sous Marc Aurèle, il est appelé au pouvoir après la mort violente de Commode, empereur fantasque et ruineux. Mais une fois installé sur le trône, le nouvel empereur découvre des finances exsangues. Il décide alors de réduire les dépenses, de restreindre les largesses offertes au peuple et surtout de limiter les privilèges de la garde prétorienne, à laquelle il ne verse pas entièrement la récompense promise.

Cette politique de redressement lui aliène rapidement ses soutiens. Au bout de seulement quatre-vingt-sept jours de règne, des prétoriens envahissent le palais. Pertinax tente de leur parler et d’apaiser leur colère, mais il est tué sur place. Sa mort marque une rupture : désormais, l’armée de Rome ne se contente plus d’influencer le pouvoir, elle prétend le distribuer.

Didius Julianus achète le trône

Après le meurtre de Pertinax, deux candidats se présentent devant les prétoriens pour obtenir l’Empire. Parmi eux, le sénateur Didius Julianus l’emporte en promettant à chaque soldat une somme colossale. Le trône impérial est ainsi attribué non par le Sénat, ni par le peuple, ni même par une légitimité dynastique, mais à l’issue d’une véritable surenchère. Cette scène scandaleuse choque profondément Rome et discrédite encore davantage le pouvoir central.

Le triomphe de Didius Julianus est pourtant de très courte durée. Dans les provinces, plusieurs généraux refusent cette mascarade. Septime Sévère, soutenu par les armées du Danube, marche sur Rome. Abandonné par ceux-là mêmes qui l’avaient porté au pouvoir, Julianus est à son tour mis à mort. Avec cette crise s’ouvre une nouvelle phase de l’histoire impériale : le pouvoir romain dépend de plus en plus des armées, et l’autorité de l’État entre dans une période d’instabilité durable.