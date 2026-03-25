C’était un 25 mars : Invention de la carte à puce par Roland Moreno

Le 25 mars 1974, l’inventeur français Roland Moreno dépose le brevet d’un dispositif appelé à transformer durablement la vie quotidienne : la carte à puce. Derrière cette idée simple en apparence — stocker une information sécurisée sur un support de poche — se profile une révolution silencieuse, qui touchera aussi bien les paiements, les télécommunications que les transports.

Une invention née d’un bricoleur de génie

Né au Caire en 1945 dans une famille juive avant de grandir en France, Roland Moreno ne suit pas le parcours classique des ingénieurs. Curieux, autodidacte, volontiers fantasque, il passe par de petits métiers et multiplie très tôt les expériences électroniques. Il imagine toutes sortes de gadgets avant de trouver, au milieu des années 1970, l’idée qui fera sa renommée : intégrer dans un objet de la taille d’une carte un système capable de mémoriser et protéger des données. Son premier brevet ne concerne d’ailleurs pas encore exactement la carte telle qu’on la connaît aujourd’hui, mais le principe fondateur est déjà là.

L’invention arrive à un moment décisif. La microélectronique progresse rapidement, le microprocesseur vient d’apparaître et l’informatique commence à quitter les laboratoires pour entrer dans le monde économique. Moreno comprend avant beaucoup d’autres qu’un support individuel, fiable et compact pourra servir d’identifiant, de clé d’accès ou de moyen de paiement. Avec sa société Innovatron, il va ensuite défendre, développer et faire fructifier cette intuition.

Une révolution discrète du quotidien

La carte à puce s’impose progressivement dans d’innombrables usages. Elle entre d’abord dans les cartes téléphoniques, puis dans les cartes bancaires, les cartes SIM des téléphones mobiles, les badges d’accès et les titres de transport. En France, elle accompagne la modernisation des services publics et des usages privés, au point de devenir presque invisible tant sa présence est désormais banale.

Le paradoxe est là : l’une des grandes inventions françaises du XXe siècle s’est glissée partout sans éclat tapageur. Elle a pourtant modifié en profondeur les échanges, la sécurité des transactions et la circulation de l’information. En déposant son brevet ce 25 mars 1974, Roland Moreno n’a pas seulement conçu un objet technique ; il a ouvert la voie à un monde où chacun porte sur soi une part de son identité numérique.